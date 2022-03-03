電信「三國鼎立」5G資費偷漲近2成　4G低價吃到飽繼續搶客

▲遠傳於25日宣布與亞太合併。（資料照／記者陳俐穎攝）

記者葉國吏／綜合報導

國內電信來到中華、台灣大哥大、遠傳「三國鼎立」時代，不過就在併入前夕，台灣之星、亞太的低價4G吃到飽方案也跟著退場，被質疑是聯合壟斷的行為。不過如今在網頁上仍看得到低價吃到飽方案的廣告，但5G資費也悄悄漲價。

本站報導「回歸三大電信！低價吃到飽即將退場 網友喊：沒辦到吃大虧」，指出台灣之星399元4G吃到飽、999元5G吃到飽只賣到2月28日，而亞太電信限定的新戶199元4G吃到飽也只賣到2月28日，據傳299元4G吃到飽也可能在下個月停賣，因此有不少民眾為搶最後一波低價吃到飽，因此抓緊時間趕去門市申辦。

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▲台灣之星目前仍有399元4G吃到飽專案。（圖／記者葉國吏翻攝）

不過至今台灣之星網頁上仍有399元4G吃到飽方案，但999元搭配手機5G吃到飽則已經不在，僅剩單門號5G不限速 799方案；搭配手機則是1190元，漲價將近2成。

亞太電信數位門市則是還有299元4G不限速吃到飽單門號專案，最低優惠「新戶199元4G吃到飽」也還在官網上開放申請中。

▼台灣之星最低優惠「新戶199元4G吃到飽」。（圖／記者葉國吏翻攝）