白俄總統秀出1地圖「普丁入侵計畫」全洩！　烏克蘭這鄰國危險了

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) March 1, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於1日公然展示一幅「戰略地圖」，似乎詳細繪製了俄國在烏克蘭展開「特別軍事行動」的路線，而且其中一條還指向摩爾多瓦。鑒於白俄與莫斯科的盟友關係，外媒認為，盧卡申科在某種程度上洩露了俄羅斯總統普丁的戰爭計畫，下個被入侵的可能將是摩爾多瓦。

▲白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家可能是摩爾多瓦。（圖／翻攝自推特／@TadeuszGiczan）

根據英國《天空新聞》、《太陽報》報導，被稱為歐洲最後一個獨裁者的白俄總統盧卡申科1日召開安全委員會，並透過電視現場轉播。然而，他在會議上展示的一幅「戰略地圖」，其中將烏克蘭分為4個區域，地圖上的粉紅色標示似乎詳盡地描繪出俄羅斯在烏克蘭展開「特別軍事行動」的真實路線，更首次曝光了一條由黑海進入摩爾多瓦的行動路線。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與莫斯科立場相近。（圖／路透）

報導指出，盧卡申科與普丁是親密盟友，除了開戰前曾舉行聯合軍演，白俄當局隨後更允許俄羅斯軍隊進入其領土，將白俄當作入侵烏克蘭的中繼站。有鑒於此，盧卡申科拿出的這幅地圖，可能已在無意間洩露了普丁的戰爭計畫，且烏克蘭西南鄰國摩爾多瓦可能是下一個被入侵的國家。

《每日野獸報》稱，數小時前，烏克蘭議會證實有白俄羅斯軍隊存在於烏克蘭境內。此前，盧卡申科曾否認派兵入侵烏克蘭，但有計畫向俄羅斯提供援助。美國國防官員則表示，目前為止「沒有跡象」顯示白俄軍隊越境進入烏克蘭。