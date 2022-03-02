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白俄總統秀出1地圖「普丁入侵計畫」全洩！　烏克蘭這鄰國危險了

記者張寧倢／綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於1日公然展示一幅「戰略地圖」，似乎詳細繪製了俄國在烏克蘭展開「特別軍事行動」的路線，而且其中一條還指向摩爾多瓦。鑒於白俄與莫斯科的盟友關係，外媒認為，盧卡申科在某種程度上洩露了俄羅斯總統普丁的戰爭計畫，下個被入侵的可能將是摩爾多瓦。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在會議上公開一張戰略圖，意外洩漏下個遭入侵的國家可能是摩爾多瓦。（圖／翻攝自推特／@TadeuszGiczan）

▲白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家可能是摩爾多瓦。（圖／翻攝自推特／@TadeuszGiczan）

根據英國《天空新聞》、《太陽報》報導，被稱為歐洲最後一個獨裁者的白俄總統盧卡申科1日召開安全委員會，並透過電視現場轉播。然而，他在會議上展示的一幅「戰略地圖」，其中將烏克蘭分為4個區域，地圖上的粉紅色標示似乎詳盡地描繪出俄羅斯在烏克蘭展開「特別軍事行動」的真實路線，更首次曝光了一條由黑海進入摩爾多瓦的行動路線。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與莫斯科立場相近。（圖／路透）

報導指出，盧卡申科與普丁是親密盟友，除了開戰前曾舉行聯合軍演，白俄當局隨後更允許俄羅斯軍隊進入其領土，將白俄當作入侵烏克蘭的中繼站。有鑒於此，盧卡申科拿出的這幅地圖，可能已在無意間洩露了普丁的戰爭計畫，且烏克蘭西南鄰國摩爾多瓦可能是下一個被入侵的國家。

《每日野獸報》稱，數小時前，烏克蘭議會證實有白俄羅斯軍隊存在於烏克蘭境內。此前，盧卡申科曾否認派兵入侵烏克蘭，但有計畫向俄羅斯提供援助。美國國防官員則表示，目前為止「沒有跡象」顯示白俄軍隊越境進入烏克蘭。

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