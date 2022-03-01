快訊／烏克蘭留學生受困土耳其　周春米接陳情：已安排後天上午返台

▲外交部長吳釗燮今天上午赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭戰火密布，外交部上周緊急安排撤僑巴士，緊急撤離十餘名在烏克蘭的僑胞及其眷屬，不過，1日傳出有撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，受困於土耳其機場。對此，民進黨立委周春米證實，其中6名國人來自屏東縣，她接獲家屬陳情後當面詢問外交部長吳釗燮，確認已安排受困國人後天上午登機返台。

學生Simon今天上午向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。Simon提到，自華沙飛到土耳其轉機時，所有過程都順利進行，拿到表格、出示給土耳其航班，對方也同樣理解目前狀況，讓他們安全上機成功飛至土耳其機場。

只是，抵達土耳其機場準備在台灣時間今早7點上機，搭上飛往台灣航班的Simon及其他10位國人卻被阻攔，原因是他們需要「出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

對此，周春米今天上午透露，這次受困的國人共有10位，其中6位是來自屏東萬丹，家屬相當焦急，因此也到服務處尋求協助，防疫當然是非常重要的課題，然而烏克蘭情勢持續升溫，讓國人安全的離開危險的區域，應該是重中之重，因此也應該有相應的權宜措施。

周春米說，今日院會適逢「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」的專案報告，吳釗燮也在現場，因此馬上當面與吳本人協調，吳也表示將會全力協助，剛剛也傳出正面消息，已經初步確認，外交部已經安排受困國人後天上午登機返台。

▼民進黨立委周春米與外交部長吳釗燮討論。（圖／周春米國會辦公室提供）