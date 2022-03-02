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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

▲台中里長超狂！掛巨型歡迎看板獲蓬佩奧親回轉發。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中里長超狂！掛巨型歡迎看板獲蓬佩奧親回轉發，里長蕭行凱坦言「超驚喜，期待他來台中」。（圖／記者游瓊華翻攝）

者游瓊華／台中報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將在今（2日）晚抵台，台中市議員擬參選人、台中市西區昇平里里長蕭行凱，日前在台中市街道架起巨型帆布，放上蓬佩奧的照片並寫上「Welcome Mr. Pompeo to Taiwan」歡迎他來到台灣，看板獲得蓬佩奧親回轉發「謝謝這個暖心的標語」。今天蕭行凱也受訪表示，相當驚喜，真的始料未及，也期盼蓬佩奧來台中，能親自感謝歡迎他。

▲台中里長超狂！掛巨型歡迎看板獲蓬佩奧親回轉發。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲巨型歡迎看板就位在台灣大道與公益路交叉口。（圖／記者游瓊華翻攝）

巨型看板就設立在台灣大道、公益路交叉路口，相當顯眼。蕭行凱表示，在228連假時聽到蓬佩奧要來台灣，就開始苦思要用什麼方式歡迎，趕在連假時請廠商製作出來，「他是全球挺台抗中代表，過去在他擔任國務卿時、甚至卸任後都發表挺台言論，所以利用這個機會設看板，代表台灣人感謝他！」

蕭行凱也在臉書上回應，在川普政府時，蓬佩奧對台灣相當友善，「為了支持台灣，還在推特上po了篇吃著台灣鳳梨乾下棋的文章，也因為他的努力，台美關係邁入空前友好階段」，為了表達感謝，特別立上看板來歡迎我們台灣的好朋友。

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