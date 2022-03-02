昔「鄉民女神」mini158現況曝光！　臉書自爆已離婚3年

▲鄉民女神、昔日表特板板主mini158。（圖／翻攝批踢踢）



記者葉國吏／綜合報導

曾紅極一時的批踢踢女神mini158，當年因擔任表特板板主時刪除大量清涼照引起關注，後來又經歷「插你IP」跟不雅照外流等事件後轉趨低調、結婚生子，沒想到久沒消息的她在1日突然在臉書發文宣布離婚，再度引起鄉民討論。

批踢踢鄉民女神mini158，原名王瑋婷的她後來改名王若葳，婚後則以「王樂妍」的名字出現在臉書。1日她在臉書上發文透露，她跟雙寶爸因無法克服一些問題決定分開。

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▲mini158在臉書發文透露已經離婚3年。（圖／翻攝批踢踢）



王樂妍透露，其實早在3年前就和平協議離婚，會在現在公開，是想讓雙寶知道不會因為這樣失去任何一方的愛。她也希望外界不要「猜測我們分開的理由，這會傷害到雙寶。也懇請不要打擾我們的家人和朋友。」

王樂妍這篇文被轉發到批踢踢後又讓鄉民開始回憶過往，一位鄉民開始透露她過往事蹟說「原本是表特版主，但刪除大量胸器的文章，後來被罷免後就離職惹。接著接受週刊報導，但圖片很清涼，之後引發廣大鄉民討論。」

▲mini158王樂妍臉書照片。（圖／記者葉國吏翻攝）

該位鄉民說，後來mini158要求大家不要在批踢踢討論週刊報導，但沒人理會，接下來就威脅要找黑道查IP，甚至還上演假輕生事件，造成史上第一次八卦板隱板，後來就變低調了。