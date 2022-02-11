87歲翁樓梯跌倒破頭亡！兒怒告70歲居服員　「4個字」讓他吞敗

▲王姓老翁準備出門看診時摔倒不治，楊姓女居服員被控過失致死獲不起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

70多歲的楊姓女居家服務員，定期陪同獨居的87歲王姓老翁到醫院看診，某次楊女準備接王翁去醫院時，王翁在自家樓梯間跌倒，摔破頭顱，送醫急救後不治，楊女為此感到傷心難過，王翁兒子堅持追究過失責任，但台北地檢署調查，王家當時簽約要求的居家服務只有陪診，沒有陪伴上下樓梯，楊女不用為憾事負責，11日處分不起訴。

台北市衛生局推出長照2.0補助，經審核後，可預擬出受照護人需要的服務項目，並轉介民間機構與個案或個案家人接洽簽約，是府會視簽約內容給予部分補助，獨居的王姓老翁就是透過這個管道，獲得民間基金會指派由楊姓女居服員陪同定期看病。

楊女雖然自己也已70多歲，仍然身手俐落，也樂於助人，外表年齡比實際上年輕至少10歲，2021年7月底，楊女搭計程車到王翁住處，走上公寓3樓察看發現王翁還沒穿好外出服，楊女再回1樓請計程車先離開。

▲台北市長照2.0服務評估王姓老翁可自行外出購物，不用人陪伴上下樓梯。（示意圖／pixabay）

楊女再次上樓，準備協助王翁外出時，才剛走到2樓轉3樓的平台，就看到王翁倒臥在地，趕緊再找人幫忙把王翁送醫急救，王翁住院醫治到8月14日，仍因顱骨骨折、氣胸、腰椎傷勢嚴重，引發敗血性休克死亡，王翁兒子不滿楊女沒照顧好爸爸，怒告楊女涉嫌過失致死。

楊女親身經歷長期照護的王翁憾事，也覺得傷心難過，對事發經過沒有多做辯駁，基金會協助找來的律師則拿出當初的照護契約，指出當初社會局評估王翁可自行外出購物，契約上簽的也只是「陪同就醫」服務，楊女大可坐在1樓計程車上等王翁下樓。

檢察官考量事發當時，有鄰居聽到樓梯間聲響，可佐證王翁可能是自己失足跌落樓梯，而楊女依約並無陪同王翁上下樓的義務，不用會意外負刑事責任，因此處分不起訴。

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