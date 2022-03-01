「打電玩」對7少年伸狼爪遭重判　前士官延長羈押2個月

▲前士官對7少年伸狼爪被重判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名志願役士官阿全（化名）涉嫌在2018到2020年間，以打電玩遊戲為由，涉嫌對7名少年口交、撫摸生殖器，日前被高雄高分院重判徒刑8年10個月，因阿全羈押期屆滿，高雄高分院考量他涉案情節重大、有逃亡之虞，法官裁定自今（1）日起，延長羈押2個月。

判決指出，2018年3月至2020年6月止，阿全藉由打電玩遊戲，或透過友人介紹，在市區公園等處，共認識12至14歲的7名少年後，在學校籃球場、電影院等多處，涉嫌撫摸他們蛋蛋，要求幫他口交，或用跳蛋情趣用品，甚至連停紅燈的空檔也不放過，共觸犯猥褻、妨害性自主等17罪。

被害少年出庭指稱，平時與阿全在一起玩時，如果反抗會遭阿全掐肩膀、手部穴道或雙手反扣於背部，且肩膀穴道被捏時會特別痛，所以不敢反抗，也有少年因為怕遭阿全傷害而不敢反抗，有人則是說「不要這樣做」也沒用，還是被阿全持續騷擾。

一審時，阿全辯稱罹有反社會人格障礙、邊緣性人格障礙、自戀型人格障礙等精神疾病，希望爭取減刑，但不被法官接受，橋頭地院依妨害性自主等罪，判處阿全有期徒刑9年，他不服上訴，高雄高分院日前改判8年10月徒刑。

由於阿榮羈押期限將屆，高雄高分院審酌他涉案情節重大被重判，有逃亡及客觀上確有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，裁定自今（1）日起，延長羈押2個月，可抗告。