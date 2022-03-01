醫師畫家郭宗正水彩創作展　人物真情流露好評連連

▲醫師畫家、台南市郭綜合醫院總裁郭宗正（左二），在台北國父紀念館舉辨的水彩創作展，吸引各界愛好藝術人士爭相欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫師畫家、台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，在台北國父紀念館舉辨的水彩創作展，吸引各界愛好藝術人士爭相欣賞，冠蓋雲集，熱鬧非凡，展期至3月6日，郭綜合醫院籲請有興趣民眾踴躍觀賞。

國父紀念舘長王蘭生，盛贊郭宗正總裁的水彩創作令人欽羡，展出作品很精彩，畫作帶來初春喜訊。文化部政務次長萧宗煌表示，每有畫展都獲郭宗正總裁全力協助，是醫師畫家—雙棲的藝術創作者。台南美術館董事長蘇憲法認為郭總裁是醫界最好的水彩畫家，而人物寫真寫實又自然流露的表情最難畫，而郭總裁則有更深的造詣。

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國際水彩畫協會理事長林仁山表示，郭宗正總裁有很好的素描基礎，在婦產科醫師角度，對女性之美特有感覺，所以能將畫的女人留下最美，另外他對啟蒙恩師沈哲哉稱「老師爸爸」特有印象，難怪他的畫作對家人親友表達，也特有感覺。台陽美術畫會理事長吳隆榮强調，創作心中要有别人，不能孤芳自賞，而郭總裁的作品獲大家肯定。

全國醫師公會聯合會理事長邱泰源表示，醫者關懷人文素養，愛畫的郭宗正總裁對社會藝術文化全力支持，在醫界有很大貢獻；台湾水彩畫協會黄進龍、藝術家謝明錩、蕭瓊㙐也分别盛讚這次精彩展出。

郭宗正總裁表示，他接受父親郭國銓遺傳、接棒，對女性美即畫下與大家共享，尤其注意神韻自然，他强調能讓大家欣賞很重要。

郭綜合醫院指出，多位府城藝術學界知名人士陳啟村、洪啟元、陳金雄…，郭綜合醫院創辦人夫人郭林欣欣與親友謝孟雄董事長等人均到場參與盛會，並爭相與郭宗正總裁合影，場面相當熱烈，展期至3月6日止，歡迎踴躍觀賞。