韓國家常菜變飯糰了！超商搶吃「雪蟹蟹膏、辣炒豬肉」大飯糰

▲超商開吃最新韓式大飯糰。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不能出國就衝超商吃異國美食！近日有超商聯手來自韓國、現居台灣的百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，將韓式家常料理變身三角飯糰，一次就有3口味選擇，首推「江原道雪蟹蟹膏」，是蟹膏沙拉後搭配芝麻油拌飯的組合，大口咬下就能吃到濃郁海味，飯糰控肯定要嚐鮮。

▲首推雪蟹蟹膏、辣炒豬肉口味。

「全家X韓勾ㄟ金針菇」以韓國家常料理為主題，聯手推出3款韓式三角大飯糰，其中，必吃「江原道雪蟹蟹膏」口味，使用韓國直輸的蟹膏入料，加上蟹味絲、芝麻油等製成蟹膏沙拉後，搭配芝麻油拌飯大口咬下，濃郁蟹膏香可是會讓人忍不住一口接一口，再來的「辣炒豬肉」是甜辣醬汁搭配台灣豬肉片及青辣椒製成，而「泡菜鮪魚」則是韓式泡菜與鮪魚的組合，通通不能放過，即日起陸續開賣。

▲▼7-11開賣2款聯名玫瑰油雞鮮食。

另，7-11近日則找來米其林餐盤推薦餐廳「辰園」打造最新聯名鮮食，以辰園代表性「廣式燒味拚」當中的玫瑰油雞為主角，推出「玫瑰油雞握便當」及「玫瑰油雞飯」，辰園玫瑰油雞使用紅蔥、將爆香後加入多種中藥材及酒香醃製，再以麥芽糖烘烤呈現金黃色澤與香氣，配菜方面則使用粵式功夫菜做法，首次以蠔油入菜，打造更豐富層次，趕緊衝吃。

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