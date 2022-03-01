俄軍給士兵「過期7年」野戰口糧　內容物曝！過來人喊：放心吃

Ukrainian soldier showing captured Russian MREs. Looks like Russians feeding their soldiers with food which expired in 2015.#ukrainewar #ukraineinaction #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/4fhLNVh711 — Ukraine in Action (@ukraineinaction) February 28, 2022

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，戰事迄今第6天尚未停歇，一名烏克蘭軍人開箱分享俘獲的口糧，紙盒的上方，有效日期竟然寫著「2015年」，俄羅斯竟然拿過期7年的商品給軍人吃，拆開包裝，裡面幾乎是罐頭類的食品，還有餅乾、巧克力等，主餐則需要加熱才能食用。對此，PTT的鄉民則表示「還可以吃」。

Twitter上有段影片，一名烏克蘭士兵拆開被俘虜俄軍的MRE野戰口糧，仔細一看有效日期，竟然只到2015年，撕開包裝盒，裡頭裝著約8、9樣食物。有網友將該篇文章分享到PTT，「這東西真的能吃嗎？俄軍吃了不會吐？」

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▲網友們表示，MRE即使過期也可以吃。（圖／翻攝自PTT）



對此，不少網友點頭可以吃，「不要怕，都有人吃二戰口糧」、「可以啦，沒得吃時你也是得吃」、「可以吃啦，我覺得只要沒受潮十年內都可以吃，味道怪而已」、「打開沒發霉，大概都能吃」、「罐頭真的還好啦，吃了只是心情不美」、「乾燥的澱粉類應該能撐蠻久的，去年疫情緊繃的時候我把過期3年的麥片吃掉沒怎樣」。

也有內行人指出，「MRE再久都沒問題，那種防腐力你難以想像，除非受潮」、「真空包、鐵罐沒有漏沒有膨包基本是無限期」、「研究過MRE，其實妥善保存包裝未毀損的情況下，過期10年也是能吃的」、「包裝良好的話理論上是不會壞」。

事實上，YouTuber「吃貨小偉」2019年曾開箱俄羅斯空軍的野戰口，一盒裡有2瓶飲料、巧克力醬、煉乳、奶粉、果醬、5袋餅乾、午餐肉、奶酪、牛肉蕎麥飯、蔬菜盒、牛肉盒等食物，還有固體燃料以及簡易的爐具，8袋濕紙巾、4支湯匙。軟罐頭的主食類需要加熱，大多都是泥狀食物，「基本上就跟其他國家的軍糧差不多」。