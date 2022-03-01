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普丁傳欲暗殺澤倫斯基　傭兵虐殺片流出「人頭當球踢」凶殘行徑曝

●影片含暴力畫面，觀看前請仔細斟酌

記者張寧倢／編譯

英國媒體報導，俄羅斯總統普丁傳出下令從惡名昭彰的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）雇傭超過400名「殺人機器」，暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。而2019年曾流出瓦格納的傭兵們虐殺一名敘利亞男子的驚悚影片，不僅拿鐵鎚敲斷腿部、砍斷手臂，還把男子的頭砍下來當足球踢，殘忍程度令人髮指。

▲▼俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基。（圖左／路透／圖右／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁傳出派遣傭兵暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。（圖左／路透；圖右／達志影像／美聯社）

英國《泰晤士報》指出，由普丁親密盟友、人稱「普丁御廚」的寡頭普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）經營的雇傭兵軍團「瓦格納集團」，據悉早在5周前就被調集，還收了大筆報酬，準備暗殺澤倫斯基與23名烏克蘭官員。消息人士透露，至少2000至4000名傭兵已於1月抵達烏克蘭執行不同任務，斬首行動則由另外增雇的400人從白俄羅斯南下潛入基輔。

英國《每日郵報》報導，瓦格納集團2017年在敘利亞拍攝的一段恐怖虐殺影片於2019年流出，其中4名身穿軍裝、說著俄語的雇傭兵，圍繞著躺在地上的敘利亞部隊逃兵布塔（Hamadi Bouta），他們拿鐵鎚打斷他的腿，接著狠狠重擊他的胸口，拿刀砍下男子的手和頭，還把頭部遺骸當作足球，彼此踢來踢去，最終放火燃燒了屍體，殘忍且暴力的行徑令人髮指。

▲▼澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

▲報導稱，烏克蘭總統澤倫斯基恐遭傭兵從遠處狙擊。圖為澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透）

如今，這些如「殺人機器」般的雇傭兵疑似被派至基輔，頭號目標是烏克蘭總統澤倫斯基，接下來則是他的家人，以及包含政府內閣、基輔市長在內的23名官員。報導稱，瓦格納集團創始人、前俄軍特種部隊中校烏特金（Dmitry Utkin）據信也到了烏克蘭指揮各項行動，俄國政府將為他們提供先進軍事裝備，包含追蹤裝置，澤倫斯基可能很難兼顧，在烏克蘭人民面前現身同時，又必須躲避這些暗殺者。

報導指出，瓦格納集團可能會炸毀澤倫斯基的座車，傭兵再從四面八方湧上，朝每個護衛的頭部開槍，又或者直接從遠處狙擊澤倫斯基。不過，普丁心中認為最好的狀況可能是將澤倫斯基「活捉」回俄羅斯當作談判籌碼，或強迫他承認自己是聽命於西方國家的棋子。然而，可以確定的是無論是誰抓到澤倫斯基都會獲得普丁豐厚的報酬。

據報導，瓦格納集團2015年開始在敘利亞活動，因為俄羅斯當時正準備扶植現任敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的獨裁政權，普丁深知派遣軍隊會引起俄國民眾反彈，所以下令由瓦格納集團的雇傭並鎮壓敘利亞叛軍。據悉，在普丁的支持下瓦格納集團傭兵規模擴大到4000至5000人，並開始在非洲部署。

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