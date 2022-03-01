網瘋傳「早安圖問好要收費」　訊息內容曝光！超扯1疑點打臉了

▲網路謠傳「早安圖」要收費。（圖／翻攝自微博／深圳網警）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路瘋傳「3月1日起在微信問好（早安）等圖片都要收費了」的訊息，對此，「深圳市公安局公共信息網絡安全監察分局」指出此為謠言；查證網站「麥擱騙」（MyGoPen）經過實測後，也沒有遇到需要收費的情形，可知「流傳內容不是事實」。

網路近來謠傳「從3月1日起問好（早安）等圖片都要收費了，並且雙向收費，請各位朋友問好要用文字，不要用圖片了。謝謝！」而在各大社群平台中，也有不少人改編原先內容，並瘋傳此訊息。

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▲謠傳訊息內容。（圖／翻攝自微博／深圳網警）

不過，「深圳網警」就在微博上澄清，該訊息並不是事實，「此為謠言！」這種訊息的說法明顯違背常理，「互聯網上圖片傳輸數量巨大，如何識別早安圖片呢？」除此之外，微信（WeChat）的官方網站上，也沒有公告「傳送問候片要收費」，因此民眾千萬別誤信。

此外，「麥擱騙」也實際在微信的聊天室傳送早安圖進行測試，同樣沒有遇到需要收費的情形，「因此，根據查證，流傳內容不是事實。」

▲該訊息為謠言。（圖／翻攝自微博／深圳網警）

除了微信以外，先前也有謠傳「LINE傳早安圖要收費」，本站曾報導《LINE傳問安長輩圖將收費？事實查核中心回應了》，台灣事實查核中心回應，此也為不實謠言，LINE並不會收取額外費用。

麥擱騙原文請點此