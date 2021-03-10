LINE傳問安長輩圖將收費？事實查核中心回應了

▲LINE通訊軟體在日常生活中已經扮演相當重要的角色。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

通訊軟體LINE在台灣相當受到歡迎，不管是日常問候或者是公務聯絡幾乎都會使用到。不過，近日有消息流傳，自1日起，凡是各種「早安、午安、晚安、週末快樂」等問安圖片都要開始收費，也可能被駭客盜取個資。對此，台灣事時查核中心出面澄清，指出這兩起消息都是不實謠言。

台灣事實查核中心指出，針對第一點「問安貼圖將開始收費」的謠言，經向LINE官方求證後得到以下回復：一般聊天室中與家人親朋好友之對話或群組，LINE均不會與用戶收取任何訊息、影音、圖片傳送費用。

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LINE官方補充，LINE@生活圈改版主要是針對店家或品牌與用戶溝通對話，收取的是官方帳號傳送的廣告費用。這與普通用戶分享圖文不同，普通用戶收發文字和圖片訊息都是免費的。

台灣事實查核中心解釋，針對第二點「轉傳、分享圖片可能被盜取個資」的疑慮，逢甲大學資訊工程學系助理教授王銘宏指出，傳言對「竊取個資」的敘述很含糊，並未說明個資是被誰竊取、如何被竊取，因此很難去討論技術上可以如何做到。

王銘宏助理教授也補充，現在通訊軟體都有點對點加密技術，如果是一對一傳圖片，訊息外洩的機率很低。但如果是傳圖片到許多人的群組，它就是一個公開的訊息，大家都看得到，也就沒有訊息外洩的風險問題。

另外，關於盜取個資還有另一版本宣稱「奧爾加·尼古拉耶夫娜（Olga Nikolaevna）律師警告，《上海中國國際新聞》向所有訂閱者發送了SOS，要求勿發送問安圖片。但據台灣事時查核中心先求求證，「奧爾加‧尼古拉耶夫律師」、「上海中國國際新聞」，均為虛構人物與機構，為假冠名。

而資安專家也說明，在LINE、Facebook分享的圖片，上傳時若經過壓縮，就不會有惡意病毒、釣魚程式藏在圖片裡。