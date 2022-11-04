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大陸 大陸焦點 特派現場

半夜睡覺微信遭「未知設備登入」！陸網擔憂被監視　官方回應

▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲大陸通訊軟體微信再爆資安疑慮 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸通訊軟體微信再爆資安疑慮！大陸多地網友在社交平台3日爆料稱，「微信被不知名設備登入過。」多網友驚呼相同經歷，「不是自己操作的，對此也不知情。」隨後有網友發現登入時間都在凌晨，擔心微信被監控，造成隱私洩露。11月3日下午，騰訊微信官方微博回應稱，微信被未知設備登入純屬誤解。

據《快科技》報導，多個社交平台上，網友紛紛貼出截圖詢問，表示「細思極恐」，「甘肅青海兩地好多網友發現自己的微信在其他設備上莫名其妙被登入過了，不曉得怎麼回事」、「鄭州地區的微信也被莫名其妙的設備登入了」、「我的昨天晚上7點多登入過，我在睡覺啊」。

部分網友曬出圖片後，引發關注，網友紛紛查看自己的手機是否被未知設備登入過。還有多名網友表示，蘋果手機沒事。隨後，有網友猜測，可能是網路出現問題後設備重新登入，所謂的不知名設備其實就是自己的手機，還有網友發出查看微信是否被人偷偷登入過的教程。

11月3日下午，騰訊微信官方微博回應稱，微信被未知設備登入純屬誤解。陌生字符很可能是用戶自己的設備。因廠商設置等原因，同一設備在微信登入紀錄中可能會顯示出不同的名字。此外，為了讓用戶不錯過消息，微信會自動登入續期。

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