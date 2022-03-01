俄兵投降可拿500萬！鄉民揭「戰爭1現況」笑了：吸引力很小

▲烏克蘭軍隊在首都基輔（Kyiv）抵抗俄軍進犯。（圖／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

烏俄首輪談判未有結果，俄羅斯入侵烏克蘭進入第6天，如今烏克蘭更指控俄軍動用俗稱「炸彈之父」的真空彈，烏克蘭國防部表示，為俄羅斯士兵提供一條路，如果不想在這場戰爭中死去，只要放下武器自願投降，願意大赦並且給予500萬盧布（約新台幣128萬元），消息曝光引起討論。

烏克蘭國防部推特帳號（@DefenceU），就經常轉推相關話題，在今（1）凌晨2時貼出一則貼文，「我們為俄羅斯士兵提供了一個選擇」，若不想在這場不公平的戰爭中死去，只要自願放下武器投降，不僅免除一切的刑罰，不再追訴，還可拿到500萬的盧布（約新台幣128萬元）。

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消息被轉發到PTT上，掀起鄉民們討論，「這樣不就暗示你們打不贏了嗎」、「烏軍不可能打贏啊，他們現在目標是拖」、「投降順便接收武器」、「這是大絕招，但是建議換成美金先」。其中，網友認為這確實是個好招數，「我真的覺得俄軍戰意不高，用錢收買能奏效」、「投降了，會吸引更多人投降」、「對沒打戰意念的很吸引就是」。

▲網友們認為，即便拿到錢也不一定有辦法花。（圖／翻攝自PTT）

但有網友指出，自從開戰後盧布幣值一路狂跌，即便投降也只會拿到一堆廢紙，而且也有可能拿不到，「反正最後可以不給，烏克蘭懂得承諾是假的」、「盧布不是要跌成壁紙了」、「盧布現在比金紙還沒價值」、「換成美金會比較有吸引力」、「投降的士兵：為什麼要給一堆廢紙」。然而，有網友提到「他們在戰場上，可能不知道盧布變廢紙了」、「越早投降越有錢阿，晚了就變壁紙了」。

據了解，俄羅斯盧布昨（28）日在延後3小時開盤後貶至歷史新低，在境外市場一度重貶1/3，在莫斯科交易所則創下109盧布兌1美元的歷史新低，俄羅斯中央銀行則在之後宣布，「莫斯科交易所今天全天暫停股票交易」。