快訊／中國外交部怒：台灣是中國的事，不關日本的事

記者董美琪／綜合報導

日本前首相安倍晉三受訪表示，「台灣發生事態就是日本發生事態」，美國應該毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，明確表達防衛台灣。對此，中國外交部發言人汪文斌在今天的例行記者會表示，近來日本政客常常發表對台灣發表談話，嚴重介入台灣問題，他敬告日本「停止挑釁滋事」。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／翻攝自微博／央視新聞）



日本《富士新聞網》報導，外界擔心中國可能跟俄羅斯一樣「以武力侵台」，安倍回應「台灣出事就是日本的事」，並希望美國應該毅然捨棄模糊，明確表達防衛台灣。

《央視新聞》報導，汪文斌表示，日本歷史上發動侵華戰爭，對台灣進行長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。日本政客近期頻頻發表涉台謬論，甚至公然發表違背本國「無核三原則」和《不擴散核武器條約》成員國義務的妄言，拋出同美國「核共享」話題，充分暴露出日本國內軍國主義勢力陰魂不散的危險動向。

汪文斌強調，「台灣是中國的事，不關日本的事，我們強烈敦促日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾。在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。」

「台灣是中國的事不關日本的事」晚間也躍上微博關鍵字熱搜，引起話題，網友掀起「中日大戰」留言，「台灣永遠是中國的！日本湊什麼熱鬧，管別人家事」、「台灣和釣魚島都是中國的」、「知道為啥日本老刷存在感嗎？因為它小」、「烏克蘭一亂起來，日本也想在亞洲渾水摸魚」、「日本不要挑釁滋事」。