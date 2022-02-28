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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3月1日起解封！運動、拍照免口罩　6大鬆綁措施一次看

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲3/1起將適度放寬防疫措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩、疫苗覆蓋率上升，衛福部24日表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，包含口罩規定放寬、大眾運輸開放飲食、入境居家隔離天數縮短等，《ETtoday新聞雲》也整理了3月防疫政策鬆綁狀況。

口罩規定微解封

指揮中心表示，下列7場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。另外，唱歌時維持須戴口罩。

免戴口罩場合：

1.於室內外從事運動時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。
6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

▼3/1適度放寬防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/24適度放寬防疫措施。（圖／指揮中心提供）

大眾運輸開放飲食

台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

賣場開放試吃

賣場、超市、市場依營業場所及公共場域防疫管理，開放試吃。

離島快篩

取消赴離島機場／港口快篩措施

醫院探病

台北、新北、桃園、高雄依原維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院得開放探病，已接種3劑疫苗或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。

非本國籍商務人士來台

外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應付我國駐外館處申請特別入境許可。

中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請、港澳人士則赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館申請。

除上述六大措施外，3/7起，入境檢疫由現行14+7縮減為10+7，縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。

▼3/7入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/24入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
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