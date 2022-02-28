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聯合國估計烏克蘭難民擴至450萬人！世展會啟動緊急援助+心理急救

▲▼世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。（圖／台灣世界展望會提供）

▲世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

烏克蘭戰火升溫，據聯合國統計4天內已有36.8萬人逃離家園，若戰事延燒，估計將有450萬人被迫流離失所。國際世界展望會目前已在鄰國為難民提供緊急救援，也計劃為目睹戰火的孩子提供心理急救服務，而台灣世界展望會也透過飢餓三十展開募款，期望幫助受烏克蘭危機影響的兒童，邀請各界響應。

▲▼世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。（圖／台灣世界展望會提供）

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▲烏克蘭衝突升級4天內，已有至少368,000名烏克蘭人逃離家園。（圖／台灣世界展望會提供）

根據聯合國統計，烏克蘭衝突升級4天內，已有至少368,000名烏克蘭人逃離家園，若戰事延燒，估計將有450萬人被迫流離失所。而國際世界展望會總裁安德魯・莫利（Andrew Morley）表示，「我們相當難過，無數兒童在這場衝突中將首先遭難，他們會被迫離開自己的家園與學校，我們也擔心孩子會面臨失去所愛的人及看見家園被摧毀。」呼籲各方要倡導和平。

台灣世界展望會會長李紹齡提到，透過飢餓三十人道援助行動，台灣民眾的愛心已經幫助阿富汗、海地、衣索比亞等地區的許多孩子及家庭，他也表示，「衝突會對孩子的身心造成立即與長遠的傷害，而展望會幾十年以來在東歐一直進行兒童福祉相關工作，目前也正擴大行動，與當地非政府組織建立合作關係，懇請台灣民眾與展望會一起以實際行動救援烏克蘭危機下的兒童，陪伴他們走過顛沛與不安，可以重新建造未來。」

▲▼世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。（圖／台灣世界展望會提供）

▲▼世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。（圖／台灣世界展望會提供）

▲▼世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。（圖／台灣世界展望會提供）

世界展望會中東及東歐區域辦公室主管埃莉諾．蒙比奧特（Eleanor Monbiot）提到，隨著烏克蘭危機惡化，擔憂最脆弱的兒童與民眾將被危機波及，特別是兒童在流離失所過程中與家人分開，這些沒有家長在旁的孩子，更容易受到剝削和暴力。

埃利諾進一步說明，世界展望會除了在羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞等烏克蘭鄰國，為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務，後續亦會規劃替代教育方案，協助兒童有機會持續學習。

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