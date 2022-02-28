長髮正妹買「螺螄粉」被抓包　男友崩潰氣到分手

▲男子竟因不滿女友吃螺螄粉，當街吵著要分手。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

「螺螄粉」是大陸廣西省柳州的風味小吃，由當地特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料，以及適度的酸辣味和煮淡水石螺的湯水調合而成，具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味及酸筍的特殊氣味。不過，廣東一名男子竟因不滿女友吃螺螄粉，當街吵著要分手，引發討論。

綜合陸媒報導，廣東東莞一名年輕女子22日買螺螄粉，被男友當場抓包，氣得大吼「要不是我今晚跟過來，你還要瞞我多久？」接著更不顧女友解釋，當街大吼道「你走吧！我再也不想看到你！」女方聽完後，再也忍不住情緒，對著男友的電動車輪胎狠踹一腳，然後轉頭離開。

見小倆口為了螺螄粉吵翻天，老闆實在看不下去，連忙上前勸架「你這個人這麽這樣？女朋友哄哄就好啦！」沒想到，男子聽完後無奈表示，自己不喜歡螺螄粉的味道，「關鍵是她每次吃完都不刷牙，我都睡著了，她還要親我一下！那個味道從我嘴巴上升到鼻腔裡面，你知不知道那個味道啊！」令人哭笑不得。

據了解，螺螄粉最大的特色是以石螺為原料，加上豬筒骨再配以多種香料熬製成湯，湯底帶有辣和腥的味道。由於各家所賣螺螄粉的湯底不同，因此不同店家的螺螄粉味道也略有不同。精心熬製的螺螄湯具有清而不淡、麻而不燥、辣而不火、香而不膩的風味，主料則是乾米粉，和一般米粉、米線也不同。

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