俄羅斯砲彈擊中「烏克蘭公寓」！　距基輔僅30公里

▲俄羅斯砲彈擊中烏克蘭基輔州布恰的公寓大樓，照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自臉書）
記者羅翊宬／綜合報導
根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform），烏克蘭基輔州布恰（Bucha）一棟公寓大樓慘遭俄羅斯的砲彈擊中，現場濃煙密佈，照片正在網路上瘋傳，而烏克蘭戰略通訊與訊息中心也在臉書上證實這項消息，並同樣發佈這張相片，不過目前還沒有其他官方消息。
布恰位於烏克蘭中部，距離首都基輔30公里。
此前有報導稱，烏克蘭空軍成功擊落一枚從白俄羅斯（白羅斯）射向基輔的巡弋飛彈。
▲俄羅斯砲彈擊中烏克蘭基輔州布恰的公寓大樓，照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自臉書）
記者羅翊宬／綜合報導
根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform），烏克蘭基輔州布恰（Bucha）一棟公寓大樓慘遭俄羅斯的砲彈擊中，現場濃煙密佈，照片正在網路上瘋傳，而烏克蘭戰略通訊與訊息中心也在臉書上證實這項消息，並同樣發佈這張相片，不過目前還沒有其他官方消息。
布恰位於烏克蘭中部，距離首都基輔30公里。
此前有報導稱，烏克蘭空軍成功擊落一枚從白俄羅斯（白羅斯）射向基輔的巡弋飛彈。
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