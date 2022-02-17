國民黨要求北市校園「禁福食」　陳重文：業者違規就開罰、解約

▲國民黨台北市議員王鴻薇、闕枚莎、陳重文17日召開記者會，要求北市各級公私立學校營養午餐不得採用福島五縣市食品。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

蔡政府日前宣布解禁日本福島等五縣食品進口管制，但有學生家長憂心「核食」進入校園，因此，國民黨台北市議員王鴻薇、闕枚莎、陳重文17日聯合召開記者會，要求台北市各級公私立學校營養午餐不得採用福島五縣市食品，嚴格把關學童食安。

王鴻薇指出，學生家長們前陣子才在擔心萊豬會進入校園，害怕孩子會在不知情的狀況下吃到萊豬，因此當時國民黨團也提案，北市校園一律採用國產豬肉，明文禁止使用萊豬，並和團膳業者完成換約，只要發現使用萊豬，違規記點，累犯者就終止契約。沒想到才過沒多久，家長們就換成要擔心孩子會吃到核食。

陳重文說明，為了維護學童的食安，將會要求北市府盡快以行政命令的方式，規範營養午餐裡不得使用福島五縣市的產品，未來也要將「核食」比照當時的「萊豬」處理，一是絕對不准出現在學生的營養午餐裡；二是要和團膳業者換約明文禁止，只要發現業者在學生的營養午餐裡使用核食，就要開罰或解約。

闕枚莎也表示，蔡政府無視2018年的反核食公投結果，踐踏779萬票反核食的民意，強行開放對健康有疑慮的食品。雖然蔡政府決定棄守食安，但國民黨在地方一定會強力監督把關，尤其孩子的健康絕對不能被犧牲。