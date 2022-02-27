請3年育嬰假顧小孩　竟是別人的種！人夫求償吞敗理由曝

▲男子請育嬰假卻發現孩子不是親生的。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名張姓男子2014年與蕭姓女子結婚，隔年蕭女產下一子，張男於是請了3年育嬰假照顧小孩子，沒想到後來發現小孩子竟不是親生骨肉，憤而向蕭女求償請育嬰假損失的薪水和照顧費用230多萬，但法院審理後發現，小孩出生後的托育、念幼兒園等費用幾乎都是蕭女出的，蕭女還幫張男繳信用卡費，因此駁回張男的請求。可上訴。

判決書指出，張男和蕭女是在2014年底結婚，隔年年6月蕭女剷下一名嬰兒，張男從小孩出生後，就向公司請了育嬰假，共請了請了3年4個月，直到2019年他才得知小孩的生父竟是另一名曾姓男子，於是向蕭女提告要求返還請育嬰假期間的薪資損失186萬餘元和照顧小孩費用約45萬的「不當得利」。

蕭女在法院審理時主張，懷孕時她不知道小孩是張男的還是曾男的？她原本要拿掉小孩，先要求曾男簽名，曾怕殺生不敢簽，說要給她2900萬元，後來她又請張男簽名，結果張男就說要跟她結婚把小孩生下來，她並沒有欺騙張男。

蕭女指出，張男結婚後一直跟她要錢買名牌包買車，且張原來在哥哥開的公司上班，是因為跟哥哥吵架想離職，根本是為了領育嬰津貼才請育嬰假，不是要照顧小孩，她自己有請保母照顧小孩，讓小孩去念幼兒園都是她付的，還給張男每個月2萬元生活費並幫忙付他信用卡帳單，認為張男沒付半毛錢。

法官審理發現，蕭女雖然有向孩子的生父曾男索取撫養費，但的確沒有向張男說孩子就是張親生骨肉，且現在一般社會常情並沒有要張男辦理育嬰留職停薪的必要，認為張男請育嬰假是為了照顧小孩的說法太牽強，蕭女付出的錢，比張男付出的錢還多，蕭女根本沒有不當得利，因此駁回張男的請求，全案可上訴。