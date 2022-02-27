如何評價烏克蘭總統？　網推爆「光這1點就贏了」：超帶種

記者邱晟軒／綜合報導

烏俄戰火持續延燒！烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次於社群媒體上自拍影片闢謠沒逃跑，其中他更拒絕美國政府提供的協助撤離提議，堅守不退，帶領烏克蘭人民奮勇抵抗。對此，就有網友提問「歷史會如何評價澤倫斯基？」引發網友熱烈討論。

有一名網友26日在批踢踢八卦板發文表示，這星期全球最矚目的焦點就是烏俄戰爭了，澤倫斯基在成為烏克蘭總統之前，是一位演員，演一演後還宣布要選總統，更厲害的是竟然還當選了。

該網友指出，如今烏克蘭在俄羅斯大軍壓境下孤立無援，其他國家都只關心不介入， 整個就超慘，於是納悶詢問眾人，「以後回想這段時期，這位藝人總統會怎麼被評價？」

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▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／翻攝自Instagram／zelenskiy_official）

貼文曝光後，立刻引起網友正反兩面激論，有不少人正面評價指出，「總比普丁好吧，躲莫斯科然後派兵去烏克蘭送死」、「真男人！比起西方一些軟蛋小丑，只有八卦版一堆沒骨氣的會笑他」、「認真說 算是蠻猛的」、「英勇愛國，烏克蘭英雄」。

不過也有部分網友提出負面評價，「把國家帶入戰爭，局勢判斷錯誤」、「有勇無謀」、「被歐美騙的阿呆吧，錯估形勢」、「不自量力，草菅人命」、「先看到結局在來說評價吧」。

更有許多人認為澤倫斯基未臨陣脫逃、拋棄人民這點就值得尊敬，「雖然事情是他搞出來的，不過沒跑真的帶種」、「至少沒陣前逃跑，而且不是沒得逃」、「沒陣前逃跑算不錯了」、「光沒跑就贏了，尊敬」、「沒逃跑就很屌了」、「愛國英雄 開打沒拋棄人民就是尊敬」、「了不起，負責」。

▼澤倫斯基頻繁在推特上更新內容，破除逃跑傳言。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）