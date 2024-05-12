因應520總統就職大典預演　13-15日凱道周遭將交管



▲為因應總統就職大典，安裝道具及夜間預演，凱道周遭將進行交通管制。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

為配合5月20日第16任總統暨副總統就職典禮活動，5月13日9時至5月15日23時，北市中正區寶慶路將進行總統就職大典道具安裝作業，屆時警方將於總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路、貴陽街、懷寧街等路段實施交通管制，中正一分局為維護前揭活動交通秩序與安全，提前規劃交通疏導管制措施，警方提前說明周邊道路實施車輛管制時段及範圍。籲請民眾改道以免塞車。

警方指出：5月13日9時至23時辦理道具安裝作業，管制寶慶路、重慶南路至懷寧街南側3線車道、西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行。5月13日23時至5月14日4時辦理第一次夜校，活動範圍為衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、博愛路以東，管制路段如下：

（一）凱道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線。

（二）貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向全線。

（三）寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】西往東方向全線。

（四）重慶南路【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向全線。

（五）懷寧街【衡陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線。

5月14日4時至5月15日23時續辦理道具安裝作業，管制寶慶路南側3線車道、西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行。







北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警廣電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽；警方請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域，勿違規停車，遵守各路口警員、義交之指揮疏導，以免造成管制區域周邊車流延滯、耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

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