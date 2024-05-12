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新北祖孫滅門今相驗！大女兒悲抵殯儀館　全程需旁人攙扶

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重區昨(11日)晚間傳出祖孫三代的滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子遭棉被裹屍，陳屍臥室，3人被發現時身體已腐爛長蛆，其中幼童嘴裡還被塞了毛巾，死狀相當悽慘。檢方今(12日)會同法醫相驗，劉女大女兒抵達殯儀館，而其情緒悲傷全程需要旁人攙扶，令人看了相當不捨。

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

▲三重驚傳祖孫滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，這間民宅位於三重高級地段，附近租金有高達4萬行情，二女兒陳女1年前與24歲張姓丈夫登記結婚，一家四口（69歲劉姓外婆、30歲女兒陳姓二女兒、二女兒老公張男、3歲陳姓孫子）同住。但一家人的職業卻相當神秘，對外都供稱無業。

▲▼ 新北祖孫滅門案今相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲今檢方會同法醫相驗，劉姓死者大女兒悲傷現身，且全程需人攙扶 。（圖／記者陳以昇攝）

報案人劉女大女兒透露，張男在案發前曾向劉女開口商借40萬元，劉女的大女兒因而心生不滿，一家人因而產生爭吵和嫌隙。最後一次與媽媽通電話是4月23日，5月4日她打電話有聽到妹婿的聲音，但妹婿告訴她，媽媽在幫小孩洗澡，媽媽的手機壞掉等語。

奇怪的是，母親自5日開始便不接電話，卻持續傳訊息稱自己手機故障、無法通話，最後一封訊息也只提到「買菜、1000元」等簡單字眼。經過一周，劉女大女兒覺得實在奇怪，便於昨請了鎖匠到母親家查看，卻發現房門反鎖，鎖匠一開門就聞到濃濃屍臭味因此報案。

據悉，命案現場門窗緊閉，沒有打鬥痕跡，現場是兩房一廳，屋內堆滿吃過的吃用過的免洗紙碗等，而3人就倒在臥室內，30歲二女兒陳女在中間被灰色棉被蓋住頭、3歲孫子在二女兒右側被黃色小棉被蓋住、69歲劉姓阿嬤則被粉色棉被蓋住。

▲▼ 新北祖孫滅門案今相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢方會同法醫到場相驗。（圖／記者陳以昇攝）

由於死亡多日，遺體除了腫脹外更是被滿滿的蛆爬滿，最令人難過的是，3歲男孩嘴還被毛巾塞住，警方勘驗，遺體沒有外傷、勒傷痕跡，現場也找到一支手機，但無法解鎖，警方也懷疑死者疑遭悶死。

檢方今上午9時會同法醫相驗，劉女大女兒一身黑衣現身，疑似太過悲傷，還需一人攙扶，且儘管其帽沿壓到最低、還戴著口罩，也難掩她的哀傷神情，目前法醫正在相驗中，以釐清3名死者的詳細死因。

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