桃園海灘驚見半裸男屍！頭部和身體多處外傷　兒女接死訊嚇壞

▲桃園市大園區後厝港北側海灘上，驚見上身赤裸男子陳屍沙灘上。（示意圖／取自免費圖庫（圖／pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區後厝港北側沙灘24日上午有民眾散步時，赫然發現1名男子倒臥沙灘上似已死亡多時，經海巡署人員通報大園警方到場，警方比對死者指紋確認為陳姓男子。警方鑑識人員發現，死者頭部有外傷、上半身赤裸，身體有多處擦挫傷，死亡時間大概就最近這幾天，家屬對於死因沒有意見，檢方將擇日解剖釐清死因。

大園警方指出，死者為52歲的陳姓男子，戶籍在中壢區，許姓民眾昨天上午9時許在大園區後厝港北側海灘上發現陳男倒臥沙灘上已死亡，當時向海巡署人員通報，由於陳男已明顯死亡，海巡人員轉而通報大園警方處理。

大園警方鑑識人員到場採證，發現陳男頭部有外傷、身體有多處擦挫傷，上半身赤裸，鑑識人員經比對死者指紋後確認為陳姓男子。據指出，陳男已離婚，子女透露，已經許久沒有看爸爸，沒想到接到警方通知竟然是死訊，也不清楚爸爸近況如何。

桃園地檢署檢察官率法醫相驗陳男，其中頭部外傷是否在海上漂流時撞擊礁石所致，抑或是有外力介入，目前無法研判，檢方將擇期解剖以釐清死因，家屬對死因沒有意見，表示願意尊重檢方解剖結果。

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