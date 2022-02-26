美CDC宣布防疫鬆綁　室內可不戴口罩

▲美國去年底因Omicron變異株引發一波嚴峻疫情，如今趨於好轉。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布新的指導方針，大幅鬆綁關於美國人待在學校等室內場所何時該戴口罩的規定，這代表72%美國人居住的社區將不再建議室內戴口罩。

路透社報導，美國疾管中心公布新的口罩指導方針，代表防疫焦點已從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染率，轉移到地方住院率、醫院量能與感染率。

根據先前的指導方針，美國有95%的郡被視為高傳染率地區，根據疾管中心建議，只有5%的郡能取消室內口罩佩戴規定。

容易傳染的Omicron變異株在美國引發的疫情大幅消退，新澤西州等州已宣布，打算近日解除學校等公共場所的室內佩戴口罩規定。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在記者會上說，旅客現在搭乘飛機、火車與巴士，以及待在機場與火車站時，仍須佩戴口罩，規定預定3月18日終止，疾管中心將在未來幾週重新審視。

COVID-19疫情延燒兩年，許多美國人對佩戴口罩感到厭煩。此外，數項研究顯示，對已接種疫苗者而言，感染Omicron變異株引發的症狀較不嚴重，引發住院與死亡的可能性也比前幾種變異株低。

疾管中心說，在學校一律須戴口罩的規定，現在將調整為僅建議適用於「高」傳染風險社區。疾管中心先前建議，無論COVID-19的傳染風險高低，在學校室內場所都須戴口罩。

瓦倫斯基說，疾管中心現在聚焦在重症與醫院人滿為患的風險上。

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