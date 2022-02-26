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毒犯駕車k味露餡　南警起獲毒品116包

▲台南市警二分局破獲毒品案，起獲K他命23包及毒品咖啡包93包，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局破獲毒品案，起獲K他命23包及毒品咖啡包93包，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安派出所員警執行勤區查察勤務時，行經中西區民生路段時，發現1部自小客車內散發濃厚K他命氣味，馬上通報巡邏警網攔檢盤查，姚姓駕駛人在接受盤查時，查出姚嫌持有K他命23包及毒品咖啡包93包，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源。

警方指出，姚嫌起初慌張交付身上幾包毒品咖啡包意圖來矇混，但是在員警敏銳觀察及專業的判斷下，仔細的在其車內副駕駛座上發現1包拉鍊打開之後背包，發現大量之第三級毒品K他命及毒品咖啡包等違禁物，當場逮捕犯嫌並查扣毒品調查。

姚姓毒犯疑在吸食K他命後為使空氣流通而將車窗打開，殊不知即為海安派出所執行勤區查察勤務，停等在旁之黃姓員警聞到車內散發出濃厚K他命氣味，即通報線上巡邏警力實施圍捕；案經員警攔停先在犯嫌身上起獲毒品咖啡包，續經仔細搜查，再於副駕駛座位之背包發現大量之第三級毒品K他命及毒品咖啡包等違禁物，當場總計查扣第三級毒品K他命23包（總重45公克）及毒品咖啡包93包（總重332公克），全案依涉嫌毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將擴大追查毒品來源。

第二分局表示，反毒、打詐、掃黑、肅槍等係治安維護工作重點，持續針對重點治安人口及可能犯罪處所全面清查預防、廣蒐情資拓源布建、運用強力勤務盤檢及掃蕩，貫徹政府「安居緝毒」及落實警察局方局長遇案嚴查、刨根溯源等積極任事態度，努力打造台南市為樂活宜居之安全生活環境。

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