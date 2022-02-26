跟進英國與歐盟　美將制裁普丁

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

在歐盟與英國宣布制裁俄羅斯總統普丁之後，白宮今天宣布也將跟進制裁武丁、俄羅斯外長拉夫羅夫等多人。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行媒體簡報時表示，美國總統拜登與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話後，美國決定與歐洲盟友一起對普丁（Vladimir Putin）、拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與俄羅斯國家安全小組成員制裁。