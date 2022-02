烏克蘭：俄軍攻擊黑海「日籍貨輪」　全面燃燒影片曝光

▲俄軍向黑海附近2艘外國船隻開火。(圖/翻攝推特,下同)

文/中央社基輔25日綜合外電報導

烏克蘭基礎建設部在臉書(Facebook)指出,俄羅斯今天向黑海港口皮夫登尼(Pivdennyi)附近的兩艘外國船隻開火。

路透社報導,烏克蘭基礎建設部表示,遭俄軍開火的兩艘船分別是掛巴拿馬旗幟的日本籍「納穆拉皇后號」(Namura Queen),以及掛摩爾多瓦(Moldova)旗幟的「千禧精神號」(Millennial Spirit)。

烏克蘭救援人員已協助船員撤離,並將他們送往切爾諾莫斯克港(Chernomorsk)。

烏克蘭已表示,由於與俄羅斯發生戰爭,已封鎖所有海港。

VIDEO of #Russia attacking merchant ships in the Black Sea.This is the #Japanese bulk carrier MV Namura Queen hit by a #Russian missile anchored off Yuzhne near #Odessa #Ukraine.The #Moldovan chemical tanker MV Millennial Spirit was also hit & set on fire 12 miles to the South pic.twitter.com/usffQjh56i