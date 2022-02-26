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法總統馬克宏：對俄經濟制裁　軍援和金援烏克蘭

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏宣布對俄祭出制裁。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電

面對烏克蘭戰爭，法國總統馬克宏今天向國會譴責俄羅斯處心積慮謀劃攻擊，同時正式宣布對俄羅斯和白俄羅斯祭出一系列經濟制裁，並給予烏克蘭軍事以及預算援助。

法國總統馬克宏今天以手寫信透過國民議會議長費宏（Richard Ferrand）與參議院議長拉謝（Gérard Larcher）之口，分別向國會議員與參議員傳達關於烏克蘭戰爭的訊息。

馬克宏在信件開頭寫道，「我的思緒朝向烏克蘭人民。我們將給予援助，一切都未曾，或即將被忽略」。

他譴責俄羅斯處心積慮謀劃進攻，「這場危機來自於俄國對烏克蘭謀劃、決策與組織的入侵」。

馬克宏數落俄國罪狀，包括在烏克蘭與俄羅斯和白俄羅斯邊界集結兵力、不斷破壞停火協議、在烏東進行挑釁、不顧明斯克（Minsk）協議，片面且非法地承認自稱的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Louhansk）共和國、以維和之名向分裂分子運送俄國武器，最後，在2022年2月24日，向烏克蘭發動密集軍事攻擊。

馬克宏透過信件指出，俄國做出了為整個歐洲大陸帶來動盪衝突的決定。他譴責俄羅斯違反國際承諾，使得國家主權與領土完整的重要原則蒙受損害。

他向兩會議員說，「作為聯合國安理會常任理事國和歐盟輪值主席國，法國肩負三重責任」，並羅列接下來的回應行動。

首先「對於和平與共同安全基本原則遭破壞，將堅定制裁」。歐洲理事會昨天對俄羅斯與白俄羅斯祭出史無前例的一系列制裁，除經濟懲罰外，也對高官等重要人物進行制裁。

第二，必須團結支持烏克蘭當局。「我們將給予額外的3億歐元預算協助，也一直與烏克蘭當局保持聯繫，提供所需的防衛軍備」。

第三，馬克宏說，「應確保歐洲夥伴與盟友的統一，以保衛主權、安全與民主」。他強調將在北約（NATO）架構下採取進一步措施，以保衛「盟友的土地」。

他也提到資訊操縱與網路攻擊，表示將加強防衛，避免外國勢力干涉。

馬克宏將烏克蘭戰爭形容為「21世紀地緣政治與歷史的重大轉折」，並認為這重大危機「將對我們的生命、經濟、安全造成影響」。

對於制裁，馬克宏坦言可能也會對自身帶來影響，「但我們將承受，因此為捍衛價值」，並表示將採取措施保護遭受衝擊的國民與企業。

最後，馬克宏透過信件向議員喊話，他深信儘管彼此政治立場迥異，但仍會基於憲法基本原則，也就是主權、自由與遵守國際法而在這件事上統一陣線。

依照法國法律、權力分立原則與歷史傳承，總統不得進入國會殿堂。但若遭遇重大事件，總統希望向國會議員發表談話，則可動用憲法第18條規定的「訊息權」，因此馬克宏依法委請兩院議長代讀給議員的手寫信。此法條制定於1791年，穿越法國第三、四、五共和政體保留至今。

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