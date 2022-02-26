俄恐發動核戰爭　法國開嗆普丁：北約也有核武

▲美國洛杉磯的俄羅斯裔社區居民上街抗議，反對俄羅斯入侵烏克蘭。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯先前撂話介入者將面臨「前所未有的後果」。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，俄國總統普丁試圖摧毀烏克蘭的國家地位，且俄軍可能也會攻擊摩爾多瓦與喬治亞這2個前蘇聯國家。他更警告，普丁必須明白「北約也是有核武的」，沒出兵是因為烏克蘭請求的是人道與資源協助。

根據路透報導，法國外長勒德里安25日在法國電視台TF1受訪時，被問到普丁曾威脅干涉俄國行動者將面臨「歷史上前所未有的後果」是否等於威嚇要在烏克蘭衝突中動用核武？勒德里安回答稱，這確實可以這樣理解，「是的，但我認為普丁也必須明白，大西洋的聯盟也有核武，我就說到這。」

▲法國外交部長勒德里安認為，普丁已經決定將烏克蘭從國家地圖上剔除。（圖／路透）

西方國家針對俄羅斯實施經濟制裁，但沒有人主張由北大西洋公約組織（NATO）領導進行軍事干預，以保衛烏克蘭。路透指出，儘管烏克蘭不是北約成員國，北約也沒有義務保護防衛，但勒德里安仍被問及，為何北約成員國拒絕向烏克蘭派遣地面部隊。他回應，「因為這不是烏克蘭要求我們做的。」

勒德里安表示，烏克蘭正在請求針對基於人道主義、財政與軍備上的援助，西方已經提供了這些裝備，並將持續給予支援，「從長遠上來看，在經濟與金融上扼殺俄羅斯將比任何干預都更有力。」

另外，勒德里安接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問時稱，「這是一場全面戰爭。普丁已經決定…將烏克蘭從地圖上剔除。」他說，法國也擔心俄國軍隊可能攻擊摩爾多瓦（Moldova）與喬治亞（Georgia）這2個前蘇聯國家。

此前，法國總統馬克宏24日痛批，普丁展開軍事行動前幾小時，還在跟其他領導人討論「明斯克停火協議的實施細節」，一轉身後卻立刻發動戰爭，根本是個「雙面人」。

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