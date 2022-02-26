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大陸 大陸焦點 特派現場

台商大講堂：上海市台辦牽手銀行助力台企發展

記者趙禕/上海報導

由上海市台辦針對在滬台資企業舉辦的台商大講堂今天再度開講，除了邀請中國人民銀行上海總部胥良副處長為出席的台資企業代表介紹跨境人民幣業務之外，還特別安排上海市金融相關部門主管和台資企業代表進行了一場面對面的對接會，協助企業解決面臨的各種問題。

▲中國人民銀行上海總部跨境人民幣業務部業務管理處胥良副處長為出席的台資企業代表介紹跨境人民幣業務。（圖／記者趙禕攝）

▲中國人民銀行上海總部跨境人民幣業務部業務管理處胥良副處長為出席的台資企業代表介紹跨境人民幣業務。（圖／記者趙禕攝）

這場講座是繼去年市台辦舉辦的首場講座之後，再一次針對台資企業的專業講座，而這次講座的內容安排更著重對企業的實用性，讓出席的台資企業代表直接了解具體的法規和可做為選項的方案。

▲講座由上海市台辦經濟處處長丁磊主持。（圖／記者趙禕攝）

▲講座由上海市台辦經濟處處長丁磊主持。（圖／記者趙禕攝）
▼在嚴格的防疫管理要求下，座談會仍舊吸引了許多台資企業代表到場聆聽。（圖／記者趙禕攝）

▲在嚴格的防疫管理要求下，座談會仍舊吸引了許多台資企業代表到場聆聽。（圖／記者趙禕攝）

今年的講座還增加了政企、銀企當面對接的環節。市台辦在對接會前就先透過各種方式徵集在滬台胞、台企在金融領域的需求清單提前提供給相關部門。在今天的對接會上，由上海市台辦副主任王立新主持，10位在滬台資企業代表分別就台企融資需求、台資金融機構發展、台胞台企金融服務、金融政策資訊等方面提出5大類近40個具體發展訴求及建議。由上海市地方金融監管局副局長葛平以及人民銀行上海總部、上海銀保監局、上海證監局等相關部門的負責代表，面對面逐一詳細解說答覆。

▲上海市台辦副主任王立新主持政企、銀企對接會。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任王立新主持政企、銀企對接會。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市金融相關主管機關的代表，面對面向出席的台資企業代表逐一詳細解說答覆。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市金融相關主管機關的代表，面對面向出席的台資企業代表逐一詳細解說答覆。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鍾曉敏感謝金融監管服務部門對台企發展的支持，也感謝在滬台企為上海國際金融中心建設所作的貢獻。她表示，「目前在滬金融台企已經形成一定的產業集聚效應，希望台企能抓住十四五期間發展機遇，進一步發揮台企之長，對接上海發展之需，加強兩岸產業合作，助力實體經濟發展。市台辦將進一步貫徹落實相關惠台政策，會同有關部門豐富台企金融支持手段，搭建政策供需雙方對接平台，做好政策引導和具體協助事項的推動解決。在滬台胞、台企既是政策紅利的受益者，也要成為政策的宣傳者，期待更多擁護祖國統一的台胞台企來滬發展。」

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

除了將繼續聚焦台企產業發展需求，攜手更多部門進一步整合資源，舉辦力求服務精準性、有效性的講座和對接活動之外，上海市台辦未來還將借助線上線下平台，以一圖讀懂等多種形式，加強政策宣傳。對於台胞、台企提出的個性化需求，也將積極推動具體事項的落地解決。

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