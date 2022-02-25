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228連假全國同步強力取締酒駕　致死最高判10年及200萬罰金

▲▼警政署通令全國在228的3天連假同步強力取締酒駕，若酒駕致人於死者，最高判10年，併科200萬罰金。（圖／警方提供）

▲▼警政署通令全國在228的3天連假同步強力取締酒駕，台中警方製作6000張小卡片，希望民眾多利用代駕。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對酒駕所修正的道路交通管理處罰條例和刑法，上月底開始實施，對於酒駕初犯提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，警政署明天起3天的228連假進行全國同步取締，台中警方事前到飲酒場所發送6千張小卡片，代駕服務的聯絡方式及最新罰則， 希望民眾不要心存僥倖。

▲▼警政署通令全國在228的3天連假同步強力取締酒駕，若酒駕致人於死者，最高判10年，併科200萬罰金。（圖／警方提供）

總統已於今年1月28日公布新修正道路交通管理處罰條例第35條、第35之1條，以及刑法第185之3條條文，加重酒駕罰則，並自1月30日起施行，新修正的刑法中，對於酒駕初犯的處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上1、0年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

▲▼警政署通令全國在228的3天連假同步強力取締酒駕，若酒駕致人於死者，最高判10年，併科200萬罰金。（圖／警方提供）

而新修正的道路交通管理處罰條例，也將累犯從5年內延長為10年內第二次以上酒駕，並且公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕者年滿18歲之同車乘客，處罰6000元以上、1萬5000元以下罰緩；酒駕、毒駕、拒測等，將吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡者得沒入車輛。

▲▼警政署通令全國在228的3天連假同步強力取締酒駕，若酒駕致人於死者，最高判10年，併科200萬罰金。（圖／警方提供）

台中市交通大隊表示，警政署已通報全國連假3天擴大取締酒後駕車勤務，針對易發生酒後駕車時段、路段及區域，設立多處路檢點加強稽查取締，警方也特別製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供9家代駕服務的業者聯絡方式，並載明最近酒駕罰則修正重點，呼籲民眾共同防制酒駕事故發生。

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