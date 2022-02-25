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快訊／宜蘭火鍋店員工確診「Ct值11」！足跡公布

▲▼ 宜蘭足跡 。（圖／翻攝宜蘭縣政府）

▲宜蘭個案足跡 。（圖／翻攝宜蘭縣政府）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣今（25日）新增一例本土個案（案20395），為境外移入（案20089）的姊姊，Ct值11。對此，宜蘭縣府稍早召開防疫記者會公布個案足跡，包含全聯宜蘭泰山店、聚德家豐味火鍋；衛生局副局長徐秋君另指出，個案是該火鍋店行政人員。

徐秋君指出，案20395是一名50多歲女性，為案20089姊姊，目前匡列居家隔離9人，主要家庭接觸者2人，採檢陰性，職場接觸者7人，陸續通知採檢中；另外，自主健康管理，職場接觸70人，陸續匡列通知中，自我健康監測主要是足跡重疊者共31人，陸續通知採檢當中。

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徐秋君說明，案20089自2/10美國入境，落地採檢陰性，第三天快篩陰性、第六天PCR也陰性，因選擇7+7+7方案，隨後搭防疫巴士返回宜蘭住家， 2/19探視住院親人，PCR篩檢陽性確診，無症狀僅喉嚨癢，Ct值14；同時姊姊（案20395） 有送餐給妹妹，故列入管理，2/19PCR陰性 ，2/22再次快篩也陰性，直到2/23出現喉嚨痛等輕微症狀，2/24快篩陽性，到醫院採檢確診。

此外，徐秋君也提到，案20395足跡包含全聯宜蘭泰山店、聚德家豐味火鍋，而個案是該火鍋店行政人員，2/21、2/22上班，但其工作性質不太會跟顧客接觸，但為求謹慎起見，衛生局仍通知足跡重疊者進行自我健康管理。

▼ 衛生局副局長徐秋君。（圖／翻攝宜蘭縣政府）

▲▼ 衛生局副局長徐秋君（圖／翻攝宜蘭縣政府）

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