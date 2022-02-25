LIVE／桃園高中生確診「全校停課採檢」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。1922疫苗平台第24期中午截止，而到昨日下午5點僅57.2萬人完成預約，打氣不如預期。另外，桃園市新興高中傳出一名學生確診，全校師生緊急進行PCR採檢，並預防性停課一日。

據了解，該名學生是因家人開刀，入院陪病前採檢確診，Ct值35。教育局已通知校方今日預防性停課，衛生局派駐醫療團隊，針對校內師生進行採檢。市長鄭文燦上午指出，全校4928名師生採檢，最新採檢結果出爐，全部均為陰性，但同班同學與親友包括家人有51人已進行居家隔離。市府已採取個案血清抗體進行檢驗，以釐清是否為「舊案」。

另外，1922疫苗平台第24期中午截止，這次總計提供疫苗總166萬劑，其中莫德納最多有120萬，接著依序是BNT 36萬，高端7.2萬，AZ1.6萬。截至昨日下午5點為止，莫德納36.6萬人預約最多，但還不到量能的一半；接著是BNT18.7萬人預約，預約率超過5成最高；高端預約1.5萬人，AZ預約近3千人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情趨緩，國內未來要步入經濟防疫新模式，指揮中心昨日宣布3月起多項鬆綁措施，包括7個場合免戴口罩、5機場及2港口往離島旅客免篩檢、長照機構及醫院探視有條件放寬、開放商務人士來台、入境居家檢疫天數縮短為10天等。

二級警戒到228，但陳時中表示，現在Omicron特性和之前的情況不同，警戒分級已經不符合現在，步入經濟防疫新模式的需要，未來會在既有的情況檢討放鬆，會以每個月滾動式檢討取代警戒分級。

