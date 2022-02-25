14歲女兒玩手遊「1個月狂噴1.6萬」　媽一查嚇壞...原來1功能沒關

▲手遊。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現在科技越來越發達，什麼事情都得使用3C產品來操作，小朋友雖然年紀輕輕，但是人手一台手機已成常態；近日，一名家長就在社交平台發文控訴，14歲女兒平時都在玩手遊，一直以來都相安無事，直到最近才發現女兒落入了「金錢陷阱」，短短一個月就噴了1.6萬元，之後火速去電信公司關閉此功能，才發現原來有好多人因此受害。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」貼文分享，她提到，雖然14歲女兒已經玩手遊玩了2年的時間，一直以來都沒有出現問題，但最近出事情了，她發現，女兒在玩遊戲時都會花錢課金，可以無限制地使用「小額付款」功能任意購買遊戲點數。

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原PO指出，在短短的一個多月，女兒已多次使用了這項功能，落入了「金錢陷阱」，有好幾筆金額高達3000元，累積金額上看1.6萬，令她直呼：「根本是大額交易了，很可怕！」

原PO表示，目前已經請電信業者關閉此功能，這才發現，有許多家長也有類似的經歷，有些人的手機費用甚至直接從銀行扣款，等到發現已經是好幾個月後的事情了。

原PO貼文與大家分享經歷，希望不要變成下一位受害者，不過大家對於這件事的看法兩極，有人認為：「稱自己是受害者….？我到底看了什麼」、「是因為大人沒教育小孩，價值觀念，以及大人沒有關閉儲值，這完全不關電信公司，及遊戲商的事好嗎，還有，14歲真的不小了」。

另外也有網友勉勵原PO：「人生都在學習，有人學著當爸媽，有人學著成長融入社會，沒有人天生就知道該怎麼做，碰到問題了，共同協力處理，這就是親子，彼此成長。」

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