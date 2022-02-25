基輔發放1萬支步槍！　烏克蘭徵召13萬平民加入志願軍抗俄

▲ 烏克蘭首都基輔民眾參與平民軍事演練。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭進入戰時狀態，禁止18至60歲男性公民離境，確保動員能力。烏國官員表示，首都基輔24日遭導彈空襲及傘兵圍攻過後，短短幾小時內已向市民發放1萬支步槍，加大平民武裝力度，政府也力求徵召13萬平民加入志願軍。若烏克蘭能大量動員武裝平民，俄羅斯掌控烏克蘭的目標恐怕受阻。

《基輔獨立報》記者指出，烏克蘭內部長24日透露，已向基輔市民派發1萬支步槍。在俄軍空襲、空降傘兵圍攻這座城市後，短短幾小時內就將這些武器分發完畢。若烏克蘭能有效武裝及動員大量平民抵抗俄軍，俄羅斯欲掌控烏克蘭將面臨困難。

烏克蘭政府在俄國入侵前夕通過一項法律，正式將民用槍枝管理及武裝自衛權納入法律條文。這似乎是烏國更廣泛戰略的一環，也就是藉由平民武裝力量，協助擊退侵略者。

烏東親俄地區2014年陷入戰亂以來，烏克蘭政府一直仰賴志願部隊保衛該區域，由政府提供游擊訓練，也正式確立志願軍「領土防衛軍」（Territorial Defense Forces）在軍事指揮系統中的角色。

烏軍中將帕夫魯克（Oleksandr Pavlyuk）曾指揮聯合行動部隊打擊親俄份子，去年12月曾向《紐約時報》表示，烏克蘭約50萬人有戰鬥經驗，可能成為對俄羅斯長期抗戰的基礎。政府已經呼籲平民加入志願部隊，希望能立即招募到13萬人加入戰鬥。

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