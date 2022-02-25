基輔市長是前世界拳王！和親弟「為國家而戰」　接受軍人徵召

▲克里契科（Vitali Klitschko，圖左）與弟弟弗拉基米爾（Wladimir Klitschko，圖右）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

有「鐵拳博士」之稱的烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）曾為世界重量級拳王，退役後於2014年當選市長。他的弟弟瓦拉基米爾（Wladimir Klitschko）同樣也是前世界重量級拳擊冠軍。2人25日表示，目前已經加入烏克蘭預備軍，打算竭盡全力為國家而戰。

根據《路透社》報導，俄羅斯軍隊正試圖步步入侵烏克蘭首都基輔，而基輔市長克里契科則站出來表示，自己早已加入烏克蘭後備軍，隨時做好準備要為烏克蘭而戰。他說，「我沒有其他選擇，我必須這麼做。」

現年50歲的克里契科直言，基輔受到嚴正威脅，如今首要任務應該是警察與軍隊的合作，並支持關鍵的基礎設施，包括替人民傳輸電力、天然氣以及水。他補充道，民眾都已經做好要作為士兵保家衛國的準備。

克里契科強調，「我相信烏克蘭，我相信我的國家，我相信我的人民。」對於國家的愛也讓他勇敢站出來捍衛家鄉。而他同樣曾經獲得重量級拳擊冠軍的弟弟瓦拉基米爾也將與哥哥一同站到第一線，為這場「血腥的戰爭」而戰。

克里契科在LinkedIn上寫道，「烏克蘭人民很強大，是一個渴望主權與和平的民族，一個把俄羅斯人民視為兄弟的民族。烏克蘭人不想要戰爭，所以選擇了民主，但是民主卻是一個脆弱的政權，民主無法保護自己，我們需要公民的意志，以及每個人的承諾。」

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