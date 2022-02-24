獨／疫情失業！22歲澎湖男到高雄謀職　慘遭前科男撞噴昏迷





▲澎湖縣議會副議長陳雙全到高雄，探視目前仍然昏迷不醒的許姓民眾 。（圖／陳雙全提供，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一心路與復興路19日發生一起2路人遭撞受傷的車禍，其中一名傷者許姓男子是澎湖縣民，他來高雄找工作，結果卻遇上車禍，到現在還昏迷不醒。澎湖縣議會副議長陳雙全特地前往探視，並透露許男傷勢非常嚴重。



這起車禍係因肇事車輛失控衝撞路邊，差點撞進彩券行，結果波及2位路人；不過，前鎮分局對此案十分低調，甚至一度說謊被記者戳破。原來這名開租賃車的肇事者姓孫，身份特殊，有毒品前科，被租車界視為「頭痛人物」，甚至列為拒絕往來戶。

其中一位傷者是22歲的許姓男子，家住澎湖，澎湖縣議會副議長陳雙全表示，許男傷勢非常嚴重，腦部有腦出血的情況，右手的肩膀整個骨折，因為腦出血滿嚴重，頭部有先開刀，把右邊頭蓋骨暫時拿起來，防止腦出血的情續惡化，19日到現在已做了3次電腦斷層檢查，如果腦壓再繼續往上，恐怕會危及生命。

陳雙全也透露，許男父親是在澎湖清潔隊擔任司機，媽媽是家管，許男2年前因為疫情關係失業，勞健保也停了，過年後來到高雄找工作，沒想到就發生車禍，除昏迷外還動開顱手術降腦壓，包括醫療費用、未來的復健費用就成了龐大負擔，而且家人都從澎湖飛到台灣來協助後續，工作已經停擺，經濟問題恐怕會出狀況。

據了解，孫姓男子有毒品前科，不排除利用租車來送毒品，而且他經常跟租車行欠款，甚至亂開造成車輛毀損又不賠償，已經被高雄租車界視為「頭痛人物」，肇事當天他開的車輛是朋友出面幫忙租賃。陳雙全透露，當時警方做完筆錄就放了孫男，孫也沒到醫院探視傷者。