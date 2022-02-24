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獨／疫情失業！22歲澎湖男到高雄謀職　慘遭前科男撞噴昏迷

▲澎湖縣議會副議長陳雙全到高雄來探視目前仍然昏迷不醒的許姓民眾 。（圖／副議長提供）

▲澎湖縣議會副議長陳雙全到高雄，探視目前仍然昏迷不醒的許姓民眾 。（圖／陳雙全提供，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一心路與復興路19日發生一起2路人遭撞受傷的車禍，其中一名傷者許姓男子是澎湖縣民，他來高雄找工作，結果卻遇上車禍，到現在還昏迷不醒。澎湖縣議會副議長陳雙全特地前往探視，並透露許男傷勢非常嚴重。

▲澎湖縣議會副議長陳雙全到高雄來探視目前仍然昏迷不醒的許姓民眾 。（圖／副議長提供）

這起車禍係因肇事車輛失控衝撞路邊，差點撞進彩券行，結果波及2位路人；不過，前鎮分局對此案十分低調，甚至一度說謊被記者戳破。原來這名開租賃車的肇事者姓孫，身份特殊，有毒品前科，被租車界視為「頭痛人物」，甚至列為拒絕往來戶。

其中一位傷者是22歲的許姓男子，家住澎湖，澎湖縣議會副議長陳雙全表示，許男傷勢非常嚴重，腦部有腦出血的情況，右手的肩膀整個骨折，因為腦出血滿嚴重，頭部有先開刀，把右邊頭蓋骨暫時拿起來，防止腦出血的情續惡化，19日到現在已做了3次電腦斷層檢查，如果腦壓再繼續往上，恐怕會危及生命。

陳雙全也透露，許男父親是在澎湖清潔隊擔任司機，媽媽是家管，許男2年前因為疫情關係失業，勞健保也停了，過年後來到高雄找工作，沒想到就發生車禍，除昏迷外還動開顱手術降腦壓，包括醫療費用、未來的復健費用就成了龐大負擔，而且家人都從澎湖飛到台灣來協助後續，工作已經停擺，經濟問題恐怕會出狀況。

據了解，孫姓男子有毒品前科，不排除利用租車來送毒品，而且他經常跟租車行欠款，甚至亂開造成車輛毀損又不賠償，已經被高雄租車界視為「頭痛人物」，肇事當天他開的車輛是朋友出面幫忙租賃。陳雙全透露，當時警方做完筆錄就放了孫男，孫也沒到醫院探視傷者。

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