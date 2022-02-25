美國防官員：俄羅斯入侵目的是為「斬首」烏克蘭政府

▲烏克蘭首都基輔。（圖／翻攝人民日報）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部官員表示，俄羅斯目前正處於大規模入侵的初步階段，評估莫斯科政府的意圖是「斬首」烏克蘭政府，重新建立新政權，「如果按照我們相信的方式展開，很有可能會非常血腥，代價非常高昂。」

根據《路透社》報導，五角大廈匿名官員向媒體透露，目前正處於俄軍入侵的初步階段，持續向基輔推進，「我們的評估是，他們的意圖是將（烏克蘭）政府斬首，並建立自己的治理方式。」這名官員提到，部署在烏國周圍的15萬俄軍僅出動了一部分，「他沒有把手頭大部分的兵力投入戰鬥。」

匿名官員指出，五角大廈對俄軍的行動並不完全了解，若所有情報屬實，那麼這場衝突可能會成為歐洲自二戰以來最血腥的戰事，「如果按照我們相信的方式展開，很有可能會非常血腥，代價非常高昂，對歐洲安全造成很大影響。」

先前這名官員曾表示，俄羅斯的軍事行動可能會持續10至15天，不過設定時間表是件愚蠢的事。官員估計，俄軍在入侵的第一階段派出了至少75架戰機進入烏克蘭，並發射160多枚導彈，包含短程彈道導彈、中程導彈、巡航導彈和地對空導彈，「目前為止目標都集中在軍事和防空上，軍營、彈藥庫和鄰近10個機場都成為目標。」