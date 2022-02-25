▲疫情悶一年不敢動，人力銀行調查2022年大缺工，近5成主管動起轉職念頭、決定跳槽。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



記者游瓊華／台中報導

疫情悶一年不敢動，2022年主管狂跳槽！根據1111人力銀行統計，中部地區2022年主管想跳槽比例達48.34%，比基層員工高出8%，不僅比例比往年高，也突破以往基層人力流動率高的刻板印象。缺工行業以資訊科技、營建不動產、傳產製造為主流。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，根據上班族年後轉職現況調查的交叉分析指出，擔任管理職的上班族有高達4成8正在尋求轉職機會，高於非管理職的4成，突破以往基層人力流動率高的刻板印象。

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▲疫情悶一年不敢動，2022年大缺工主管狂跳槽。（圖／1111人力銀行提供）



陳尹柔提到，去年5月15日至7月26日，台灣歷經兩個多月的三級警戒期間，衝擊就業市場氛圍一片低迷，加上受減班、砍薪、無薪假影響，讓多數人抱持一動不如一靜的想法，普遍都有先求穩再求好的心態，但隨著國內疫情受控，各大產業營運漸回正軌，職場開缺、缺工狀況也多，光是1111人力銀行資料庫就有高達61萬筆工作機會，其中更不乏中高階職缺被釋出，讓憋了一年的中高階主管蠢蠢欲動。

▲去年5月15日至7月26日，台灣歷經兩個多月的三級警戒期間，衝擊就業市場氛圍一片低迷。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

以數據來說，管理職完全不考慮轉職為21.33%、非管理職23.87%；管理職正在尋求轉職機會為48.34%、非管理職為40.39%：管理職已面試新工作者有3.32%、非管理職為4.65%；管理職將報到薪工作者佔3.79%、非管理職為6.06%。