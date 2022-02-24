　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

號召國民參戰！烏克蘭國防部長宣布：拿護照到軍營，就能獲得武器

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯24日正式對烏克蘭出兵，烏克蘭多處城市隨即遭到飛彈轟炸，根據《法新社》最新消息，俄軍已經攻入基輔北部地區。對此，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，任何願意且能夠拿起武器的人，只要持有護照就能加入領土防衛部隊。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）24日晚間在推特表示，任何願意且能夠拿起武器的人，全都可以加入領土防衛部隊的行列，目前已經簡化了所有程序，「想要取得武器，你只需要攜帶護照，並直接聯繫所在地區的防衛部隊」、「殲滅俄羅斯佔領者，榮耀歸於烏克蘭！」

▲▼烏克蘭國防部長（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯總統普丁24日宣布，俄軍將在頓巴斯地區展開一項軍事特別行動，希望能得到議會對行動的堅定支持，並強調特別行動的目的不是要佔領烏克蘭，而是要使烏克蘭「非軍事化和去納粹化」。普丁宣布展開行動不久後，烏克蘭包含首都基輔在內的多個大城市均遭到轟炸。

一名烏克蘭總統顧問24日在簡報會上表示，烏克蘭正遭受俄羅斯第二波飛彈攻擊，烏克蘭軍方不久後也證實該消息。烏克蘭基輔州布羅瓦里市市長也聲稱，市內2個烏方軍事基地遭到導彈襲擊，襲擊已造成布羅瓦里市有6人喪生、12人受傷，另據烏克蘭內政部統計，烏克蘭已經有數百人在衝突中死傷。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
快訊／烏俄激戰！車諾比核電廠旁開火　核廢料設施遭摧毀
《戲說》女星撞上特斯拉　下車秒問「可不可以算了」
台網友出征灌爆AIT「快出兵救烏克蘭」　他嘆不明智
快訊／柯文哲今才到過！台北喜來登飯店爆確診足跡　衛生局證實是
快訊／烏克蘭基輔「發布防空警報」　警告市民立刻前往避難
納豆腦出血住院32天！　電視台急找代班救援曝「5節目動向」
烏俄開戰股市崩跌！道瓊開盤大跌逾800點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／烏俄激戰！車諾比核電廠旁開火　核廢料設施遭摧毀

不斷更新／烏克蘭總統喊話：若歐洲不幫助烏國，明天戰爭就會敲響

號召國民參戰！烏克蘭國防部長宣布：拿護照到軍營，就能獲得武器

快訊／烏克蘭基輔「發布防空警報」　要求市民立刻到地鐵、庇護所避難

快訊／烏俄開戰股市崩跌！道瓊開盤大跌逾800點

美軍不出兵烏克蘭！吳崢分析「未必對台不利」：台灣是美核心利益

烏克蘭總統號召民眾保衛國家　「政府會發武器給志願者」

俄烏開戰關鍵在「反抗意志」！綠委揭美軍不出兵原因：不符合利益

烏克蘭曝擊落軍機片！10秒墜地炸火光　嗆「他們4.5萬屍袋不夠裝」

俄羅斯展開第2波飛彈轟炸！　烏克蘭國防部、情報總部起火冒黑煙

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

「電表流出水」師傅拆開傻眼　用鐵線割斷水管不藏私教學

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

快訊／烏俄激戰！車諾比核電廠旁開火　核廢料設施遭摧毀

不斷更新／烏克蘭總統喊話：若歐洲不幫助烏國，明天戰爭就會敲響

號召國民參戰！烏克蘭國防部長宣布：拿護照到軍營，就能獲得武器

快訊／烏克蘭基輔「發布防空警報」　要求市民立刻到地鐵、庇護所避難

快訊／烏俄開戰股市崩跌！道瓊開盤大跌逾800點

美軍不出兵烏克蘭！吳崢分析「未必對台不利」：台灣是美核心利益

烏克蘭總統號召民眾保衛國家　「政府會發武器給志願者」

俄烏開戰關鍵在「反抗意志」！綠委揭美軍不出兵原因：不符合利益

烏克蘭曝擊落軍機片！10秒墜地炸火光　嗆「他們4.5萬屍袋不夠裝」

俄羅斯展開第2波飛彈轟炸！　烏克蘭國防部、情報總部起火冒黑煙

《時代革命》出現台灣總統大選「代表希望」　周冠威：最好的安排

金音獎美女主唱放話「當樂團界蔡依林」！　出道2個月直上挑戰唱跳

福斯小改款「跨界休旅」3／3初登台　T-Roc R性能版有望導入？

自行車創新設計獎評審長路威看自行車未來最大市場在東南亞與印度

挑戰台灣影史最恐怖鬼片　《咒》童星感應天花板：有壞壞！

快訊／烏俄激戰！車諾比核電廠旁開火　核廢料設施遭摧毀

快訊／碩豐爆內線交易案　賴品妤父親30萬交保

西蒙斯流暢轉身跳投＋飆外線　籃網迷看「柯佛貼身指導他」好嗨

快訊／賴品妤父30萬交保　疑涉碩豐內線交易案遭約談

拍謝少年MV紀念人權議題　找到「90歲白色恐怖受難者」入鏡

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

烏東淪陷！親俄分子已拿下盧甘斯克2城鎮

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

烏克蘭災難之後　川普︰下一個是台灣

俄軍空降！　上萬傘兵從天而降畫面曝

更多熱門

相關新聞

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

俄羅斯揮兵烏克蘭。美國在台協會（AIT）24日在臉書轉發美國總統拜登（Joe Biden）談話，「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」，不料上千台灣網友紛紛湧入抨擊「快點出兵」、「祈禱有個屁用」、「拜登太軟弱了吧」。對此，前外交官劉仕傑感慨，這種做法對台灣百害而無一利，「出征AIT並不是一件明智的事」。

普丁威脅自由　NBA人權鬥士沉重呼籲

普丁威脅自由　NBA人權鬥士沉重呼籲

8成民眾「不認為」俄軍會攻擊　朱立倫：台灣不能變下一個烏克蘭

8成民眾「不認為」俄軍會攻擊　朱立倫：台灣不能變下一個烏克蘭

美軍不出兵烏克蘭！吳崢分析：未必對台不利

美軍不出兵烏克蘭！吳崢分析：未必對台不利

烏克蘭總統號召保衛國家　對民眾配發武器

烏克蘭總統號召保衛國家　對民眾配發武器

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

烏東淪陷！親俄分子已拿下盧甘斯克2城鎮

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面