色店長4出狼爪強吻襲胸！女員工尖叫反抗　他詭辯：小女生害羞

▲廖姓店長4度利用和女店員獨處時伸出狼爪。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者白珈陽／台中報導

台中北屯一名廖姓手搖飲料店店長，去年1月間多次利用和女店員獨處時，無視女方拒絕，從後方環抱、襲胸、強吻、碰屁股等得逞，案經女店員提告，廖男一度辯稱女店員的反抗是「小女生害羞」，直至被檢察官起訴後才坦承犯行。法官依性騷擾防治法將賴男判處拘役70日，可易科罰金。

根據起訴書指出，廖姓男子（28歲）為台中北屯某手搖飲料店店長，疑似愛慕店內的女店員，自去年1月起多次利用2人單獨在店內工作的機會，4度對她伸出鹹豬手，不過都被女店員以口頭制止或將廖男的手撥開，表示拒絕之意。

去年1月11日，廖男第三度對女店員毛手毛腳，這次除從後方環抱女店員之外，更直接襲胸，直到女店員尖叫、反抗才作罷，事隔僅一星期左右，廖男自以為浪漫，趁著2人坐在階梯上休息時，試圖推倒女店員並強吻，不過都被女店員擋掉拒絕，為此心有不甘的廖男，竟再次從環方環抱女店員，襲胸得逞，讓忍無可忍的女店員報警處理。

檢察官偵訊時，廖男坦承確實有環抱、對女店員襲胸等事，不過強調並無性騷擾意圖，是因為當時2人處於曖昧階段，女店員有時候會反抗，有時候不會，其就算反抗也僅是「小女生害羞」，且事後女店員也會主動靠近等語。

檢察官將他起訴後，廖男在法官面前坦承犯行。法官審酌，廖男觸犯4個性騷擾罪，前3罪各處拘役30日，最後1項則處40日，合併應執行拘役70日，得易科罰金7萬元。