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陸女「徒手推死」性騷男！法院認定「正當防衛」免負責

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲潘女遭到性騷擾，多次推開對方反抗。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西潘姓女子2020年5月將喝醉酒性騷擾她的王姓男子推倒，導致王男當場失去意識，送醫搶救13天後死亡。潘女在刑事方面雖獲不起訴，但王男的家屬仍提起民事告訴，法院去年11月宣判，認為潘女的行為屬正當防衛，依法不應承擔民事責任，不必賠償任何金錢。

根據《法治日報》報導，潘女與王男居住在同一個村子，2020年5月27日晚間10時，兩人從朋友家出來後，一起走路回家，途中，王男在醉酒的情況下多次強行摟抱、親吻潘女，被潘女多次用手推開。

兩人走到一處時，王男在次強摟潘女，被潘女再度推開，並仰倒跌在地上，陷入昏迷。隨後，潘女打電話找人幫忙，王男被送到醫院治療，13天後身亡，經過鑑定，王男符合跌倒頭枕部著地導致嚴重顱腦損傷死亡。

刑事方面，潘女很快獲不起訴，檢方認為，潘女在遭到王男多次猥褻侵犯的情況下，出於本能反抗將王男推開，導致對方跌倒死亡的後果，但該後果是由於當時潘女不能預見的原因所引起的，根據法律，潘女的行為不是犯罪，決定不起訴。

不過，王男的家屬仍提起民事告訴，法院去年11月19日宣判，認為王男作為完全民事行為能力人，應對自己的行為負責，其在醉酒情況下強行對潘女實施騷擾行為，結合行為時的具體情況，潘女出於本能推開王男符合人之常情。

法院指出，王男跌倒導致嚴重顱腦損傷死亡的後果超出正常人的認知範圍，苛求潘女對該難以預見的後果承擔高度注意義務，有悖常理，亦無法律規定，案件證據證明潘女的行為未超出必要限度，屬於正當防衛，依法不應承擔民事責任，遂對家屬提出的87萬元賠償金不予支持。

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