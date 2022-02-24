▲植物肉漢堡排也能變成美味滷肉飯，「一植肉」分享5款主廚食譜。（圖／一植肉提供）

記者黃士原／台北報導

植物基飲食蔚為風潮，伴隨越來越多樣的未來食品推出，消費者的選擇也越來越豐富。陪伴許多人成長的台畜T-HAM，為此於2021年推出全新植物肉品牌「NO MEATING一植肉」。今年3月，一植肉品牌首度推出居家烹調也能上手的「植感生活居家食譜」，與肉品餐廳RÒU BY T-HAM合作，食譜設計從前菜到甜點一應俱全，教大家如何在家如何運用植物肉，輕鬆打造餐廳級料理。

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▲植物香鬆迷你豆腐襯剝皮辣椒。（圖／一植肉提供）

▲植物肉乾小葉生菜沙拉。（圖／一植肉提供）

這次「植感生活居家食譜」的設計上，RÒU BY T-HAM方冠中主廚以多年肉品料理經驗出發，活用來自大自然的各種素材與一植肉植物香鬆、植物肉乾與植物肉漢堡排等不同特色的產品，打造出5道餐廳級料理。其中包含使用植物香鬆搭配迷你豆腐製作的前菜，佐以新鮮黃瓜與剝皮辣椒的驚喜搭配；植物肉乾小葉生菜沙拉則是把植物肉乾剝成薄片，用預熱好的100度烤箱烘約90分鐘後，再用70度的烤箱或保溫箱持續烘乾8小時即可成脆片，為小葉生菜沙拉畫龍點睛。

▲植物肉滷肉飯。（圖／一植肉提供）

一植肉植物肉漢堡排以獨家「Myofilament肌原絲蛋白技術」開發，擁有接近真實肉品的纖維咬感，不僅可製作排餐料理，特殊結構還可作為絞肉使用，適用多元料理。本次食譜中，主廚也特別沿用RÒU BY T-HAM廣受歡迎的滷肉飯獨門秘方，先把漢堡排放入鍋中炒散，再加入紅蔥頭拌炒出香氣，再加入醬油、蒜頭末、油蔥酥、冰糖、胡椒等調味料拌炒，加500cc的水煮至沸騰，再用中小火煮10-15分鐘至入味，再加入紅蔥頭拌炒出香氣，最後將滷肉淋在飯上，可放上喜好的醃漬品、溏心蛋、植物香鬆等喜歡的配料點綴。

▲植物肉漢堡排。（圖／一植肉提供）

▲植物肉鬆鬆包。（圖／一植肉提供）

植物漢堡排這道料理則是把解凍的漢堡排沾上麵粉後裹上蛋液，再裹上一層麵包粉備用，取油鍋加熱至170度，將植物肉放入油鍋中炸約3分鐘後上色後，取出後靜置約5分鐘，再把油鍋升溫到200度炸至外皮酥脆，盛盤炸好的漢堡排，旁邊放上烤蔬菜即可完成。植物肉鬆鬆包作法簡單，將麵包中間切開，抹上沙拉醬再夾入海苔植物香鬆，外圈麵包體再抹上一層沙拉醬後，再灑上植物香鬆點綴即可。

植感生活居家食譜

植物香鬆迷你豆腐襯剝皮辣椒(原味香鬆)

食材：「NO MEATING一植肉」植物香鬆少許、豆腐1塊/小黃瓜1條、剝皮辣椒30g、鵪鶉皮蛋2顆、砂糖100g、白醋100ml。

植物肉乾小葉生菜沙拉 (黑胡椒肉乾)

食材：「NO MEATING一植肉」黑胡椒植物肉乾 30g、小葉生菜 60g、小番茄80g、鹽巴/胡椒適量、巴薩米克醋25ml、橄欖油50ml。

植物肉滷肉飯

食材：「NO MEATING一植肉」植物肉漢堡排一盒、紅蔥頭1~2顆切碎、蒜頭2顆切末、醬油40cc、油蔥酥10g、冰糖5g (約1茶匙)、胡椒少許、蔥油或香油1茶匙。

植物肉漢堡排

食材：「NO MEATING一植肉」植物肉漢堡排一盒、季節時蔬(菇類、馬鈴薯、櫛瓜等)、蛋1顆、麵粉40g、麵包粉150g。

植物肉鬆鬆包(海苔香鬆)

食材：「NO MEATING一植肉」海苔植物香鬆60g、麵包4個、沙拉抹醬少許。