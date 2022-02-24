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前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

▲▼余依珊的女子軍團。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

▲余依珊的女子軍團。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者吳銘峯、林冠吟／台北報導

台灣前女子花式撞球好手余依珊，2015年赴大陸籌組「CALL客詐騙集團」，以剝皮酒店的方式，電話詐騙中年男性白領階級，以電話打好關係後，再由女車手出面獻身，編理由詐騙，得手179萬餘元，其中一名男子遭騙金額更逾百萬。案件發回更審後，高等法院更一審依17項共同詐欺取財罪，判處余依珊有期徒刑1年至1年6月不等，未訂應執行刑。

回顧整起案情，余女在2000年左右加入女子花式撞球球壇，雖小有名氣、多次參加巡迴比賽，但余女並未大鳴大放，且始終未曾取得巡迴賽冠軍，也未能以國手身分參賽。比賽之餘余女多在台中市的球館教球，但最後她在2015年間，赴大陸地區與多名不法份子共組「CALL客詐騙集團」。

組成詐騙集團後，余女開始雇用多名大陸籍女子，以剝皮酒店的經營方式，打電話向台灣中高階層的中年男子詐騙，電話中的女子以結婚為前提交往，不斷以「參加考試」、「父親車禍」、「媽媽開刀」、「繳房租」等理由哭訴，要求幫忙，不少人紛紛掏錢遭騙，而總詐騙金額更達179萬7000元。

其中一名徐姓男子更是被騙將近百萬元，余女等人不斷對徐男佯稱自己從香港入境，包包被人放入毒品，且護照過期因而被海關攔下，因此急需要錢處理，又或是在香港出車禍住院、支票被海關扣押，土地過戶需要錢等理由，說服徐男匯錢給取款小姐。

而余女的詐騙集團之所以會那麼「成功」的其中原因之一，更是因余女不但要求取款小姐哄騙被害男子，取款小姐除可取得余女透過地下匯兌將所得10%至12%的分配利潤外，余女也會再按取款小姐與被害男子發生性行為的次數，另發每次8000元至1萬元的酬勞給取款小姐們，以此將被害男子們騙得團團轉。

一審法院將余女判刑4年半，案經上訴，高等法院31日二審宣判，認定余女與其旗下2名共犯女子共犯下17個詐欺犯行，分別判余女有期徒刑4年、2名共犯3年與2年6月。余女不服，再提上訴。

案件上訴至高院更一審後，高院依17個詐欺罪嫌，分別判處余女有期徒刑1年至1年6月不等，另名李姓共犯則被判有期徒刑1年至1年3月不等，2人均未定應執行刑。

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