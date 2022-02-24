美推特「Ukraine」趨勢第1不意外！鄉民往下傻了：怎麼是Taiwan

▲烏俄開打，台灣上推特流行趨勢關鍵詞第二名。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄烏衝突正式爆發，引發全球各地關注。卻有網友發現，明明是烏俄開打，「Taiwan」卻成了推特流行趨勢關鍵詞，不禁在PTT的Gossiping板上發文，貼出截圖表示，「一堆老美認為，下一個開打的國家就是中國台灣」，並問卦「為啥烏俄開打 台灣會上推特熱搜第二名？」話題引發議論。

這位網友文中貼出3張截圖，首先是美國流行趨勢話題，趨勢第一是「Ukraine」（烏克蘭），第二就是「Taiwan」。第2張截圖是美國參議員瑪莎布萊克本（Marsha Blackburn）發文，說自己跟烏克蘭、台灣、自由站在同一邊。

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至於第3張截圖，是美國的另類右派和另類溫和派政治活動家傑克波索比奇（Jack Posobiec），以及前任加拿大創新、科學及工業部長詹姆斯摩爾（James Moore）的發文，兩人文中都提到台灣。

原PO就表示，「烏克蘭俄國開打，結果台灣成為美國推特熱議第二名，一堆老美認為，下一個開打的國家就是中國台灣。」最後還貼出中國大使鄧錫軍在推特上的發文，「好險中國大使跳出來說，烏克蘭和俄國的問題，不能和台灣相比，畢竟台灣始終為中國不可分割的領土。」

實際查看推特流行趨勢，在全球流行趨勢的部分，討論度最高的莫過於「Ukraine」，有288萬推文；再來則是「Putin」，有225萬推文；其中，「China」和「Taiwan」分別有42萬及12.9萬推文。此外，也可以看到「World War III」、「#worldwar3」、「第三次世界大戦（戰）」等關鍵字。

▲推特全球流行趨勢。（圖／翻攝自推特）

至於美國流行趨勢，最高的就是「Ukraine」，其次則為「Taiwan」，下方還寫著說明，「俄羅斯總統普丁宣布在東烏展開『特別軍事行動』後，中國和台灣之間緊張的局勢引發討論。」