3／1起口罩鬆綁！「室內外運動」等7大場合可免戴口罩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布防疫措施部分解封，在戴口罩方面，3/1起增加4種例外情形可不用戴，包括室內外從事運動、室內外拍攝照片、開車以及談話性質工作或活動正式拍攝進行時，皆可以不用戴口罩，目前總計有7大場合可以免戴口罩，

指揮官陳時中宣布，3/1起，口罩措施可部分放寬，包於室內外從事運動時、室內外拍攝個人/團體照時，自行開車、車內均為同住家人或無同車者時以及唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，均可不用戴口罩。

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另外，在交通運輸方面，包括雙鐵、公路客運、船舶、國內航班，皆可開放飲食。宴席也開放逐桌敬酒敬茶，賣場、超市和市場也開放試吃。而原本持續實施的離島快篩，也全面取消。

指揮中心呼籲，民眾要自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

7大免戴口罩場合：

1.於室內外從事運動時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

▲適度放寬防疫措施。（圖／指揮中心提供）※點圖放大