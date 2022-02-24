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客人點麥當勞！指定「放狗狗旁邊」　網被萌翻：那是他的飯

一名客人點外送要求「放在狗狗旁邊」，讓外送員被萌翻。（左圖翻攝自「外送員的奇聞怪事」臉書；右為示意圖，本刊資料照）

▲一名客人點外送要求「放在狗狗旁邊」，讓外送員被萌翻。（左圖翻攝自「外送員的奇聞怪事」臉書；右為示意圖）

圖文／鏡週刊

因疫情緣故使外送產業興起，近來許多民眾也都會使用「無接觸送餐」服務，請外送員將餐點放在門口或是指定地點等，不過日前有一名外送員就接獲超特殊指示，客人竟然要求將餐點「放在狗狗旁邊」，只見狗狗就真的乖乖地坐在門口等餐，超萌畫面讓網友直呼「那就是他的飯啊」。

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一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，笑稱「第一次遇到客人要求我把餐點放在狗狗旁邊的」，只見照片中外送員將麥當勞放在門口，旁邊真的就坐著一隻超乖的狗狗，外送員也自己幫狗狗腦補內心OS稱：「啊你放完還不趕快走，我是要怎麼吃。」

貼文一出，狗狗的照片也迅速引起網友熱議，紛紛留言表示「好可愛」、「這表情也太有故事了吧，好可愛喔」、「狗狗也太乖」、「那就是他的飯啊，飲料是主人的」、「狗狗會幫忙顧，餐點不會被人偷走」。

也有其他網友一同腦補表示「備註：狗狗吃牛排的，別怕～」、「等你走了牠就開吃了」、「老是麥當勞～就不能換點別的嗎～我的眼神都無奈了～看不出來嗎」。還有網友歪樓稱「還好不是壽山的猴子」，不然外送員手上拿著餐點可能早就被猴子攻擊並搶劫。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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